PSG-Toulouse (4-0) - Tuchel, Choupo-Moting et toutes les réactions en zone mixte

Malgré les blessés, la satisfactions était de mise dans les rangs parisiens après le large succès contre Toulouse (4-0).

Idrissa Gueye (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : "Il fallait les faire courir pour les fatiguer. C'est ce que nous a dit le coach à la mi-temps. Qu'il fallait continuer et rester patients. Et essayer de marquer. Et on savait que si on en mettait un seul, les autres allaient venir. Une soirée difficile à cause des blessures ? C'est vrai que ça gâche un peu la fête, mais on est quand même contents d'avoir gagné. On l'a fait pour eux et toute l'équipe. Ma première ? Ce n'était pas difficile d'entrer dans cette équipe. Quand on est entouré de grands joueurs, on s'intègre rapidement. Les joueurs m'ont beaucoup aidé. Je fais de mon mieux".

Eric Maxim Choupo-Moting (attaquant du PSG sur Canal+) : "Le coach m'a signalé que je devais rentrer. Comme il faisait chaud ce soir, j'étais deja prêt. En premiere période, on a eu quelques occasions, et le coach nous a demandé d'etre plus forts dans les 16 derniers mètres pour la seconde. Je suis très content pour l'équipe et pour moi. Mon but ressemble à celui de Neymar il y a deux ans contre ? Oui, ils se ressemblent un peu. Je suis content que le ballon soit entré. Je suis aimé et moqué à la fois ? Comment je le vis ? Je le vis bien, avec l'équipe et je m'entends bien avec tout le monde. Chacun a droit d'avoir son opinion. Moi, je me concentre sur moi-même. J'essaye de bien m'entrainer, et quand j'ai l'occasion de jouer, j'essaye de marquer. Aujourd'hui, ça m'a souri. Pour le reste ce qui se dit, ça ne me touche pas. Et quand t'es trop critique et que t'es trop négatif, peut-être que tu n'as pas trouvé ton bonheur".

L'article continue ci-dessous

Max-Alain Gradel (attaquant de Toulouse sur Canal+) : "On n'a tenu qu'une seule mi-temps. Dommage de prendre un tel score. Ça fait chier (sic). Paris a haussé son niveau, et c'était à nous de le faire aussi. On n'a pas su le faire. C'est ce qui a fait qu'on a pris quatre buts évitables. Il faut dire aussi qu'on a beaucoup de blessés en ce moment, et il faut encourager les jeunes qui ont joué aujourd'hui. Ce n'était pas facile. Il y a aussi du positif dans ce match, même si on n'a pas eu le résultat qu'on voulait".

Baptiste Reynet (gardien de Toulouse) : "C'est frustrant car on savait que lors des 20 premières minutes, ils allaient attaquer fort. On s'est dit qu'il fallait tenir. Et puis après qu'ils aient marqué, c'était difficile de les arrêter. C'était compliqué en fin de match, mais il faut retenir l'état d'esprit qu'on a gardé pendant 55 minutes. On savait qu'en venant ici, ça allait être très compliqué. Prendre un point aurait déjà été un exploit. Il faut s'appuyer sur ce qui a été positif, surtout au niveau mental. Et mettre de côté le négatif (...) Moi je prends du plaisir à évoluer sur le terrain, avec cette club. J'essaye de faire de mon mieux pour ne pas prendre de but. Je fais un bon début de saison, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut garder la confiance accumulée et s'en servir".

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal +) : "Je ne sais pas si c'est grave pour Mbappé et Cavani. S'ils sortent, c'est le cas. Une explication à ces blessures ? Normalement, il n'y en a pas qu'une. Ce sont des blessures différentes et dans des actions différentes. On doit chercher ces raisons. C'est toujours comme ça. Si je suis inquiet ? Je suis un peu déçu, car on était fort. Et chaque blessure est de trop, car on veut travailler avec tout le groupe. C'est difficile. Satisfait du contenu ? Je suis très content aujourd'hui. Le résultat est une conséquence de notre travail. On a joué de manière fluide et on a récupéré beaucoup de ballons. On a touché beaucoup de ballons dans leur surface, on a eu de l'intensité et des occasions. C'était une très bonne performance. Choupo-Moting ? Il peut nous aider, c'est clair pour moi. Il ne jouait pas à son vrai poste. Il est plus excentré. Mais il s'est bien comporté. Il s'est entrainé et avec beaucoup de confiance. Et cela aide, car c'est un gars très sensible. Je suis convaincu qu'il peut nous aider. Il a la qualité et la bonne mentalité. Régler Neymar plus vite ? Cela a toujours été le but. Fermer ce dossier le plus vite possible. Leonardo sait que je veux le garder. Mais cela ne dépend pas que de lui. La situation n'est pas très claire. Si on le verra contre Metz ? Ce n'est pas que ma décision".