Mercato - Le PSG revient à la charge pour Idrissa Gueye (Everton)

Après avoir échoué à le recruter l'hiver dernier, le Paris Saint-Germain aurait transmis une nouvelle offre à Everton pour son milieu de terrain.

Après l'arrivée de Leandro Paredes en provenance du Zenith Saint-Petersbourg au mois de janvier dernier, le , soucieux de renforcer son milieu de terrain pour être armé en Ligue des Champions, avait été tout proche de recruter un second joueur à ce poste. Et dans cette optique, c'est le nom d'Idrissa Gueye qui était revenu avec insistance dans les derniers jours du mercato. En vain.

"C'est un rêve qui ne s'est malheureusement pas réalisé. Tout joueur travaille pour rejoindre de grandes équipes, pour disputer de tels matches en . Mais j'ai été honoré que le PSG s'intéresse à moi. Maintenant, je sais que j'intéresse ce genre de club, que je suis prêt à franchir un dernier cap pour rejoindre un top club européen. Je vais encore plus travailler pour qu'on revienne vers moi. Ce n'est peut-être pas fini avec Paris...", avait alors regretté l'ancien joueur du LOSC quelques jours plus tard. Et force est de constater que le train pourrait repasser cet été.

Le PSG revient aux affaires pour Idrissa Gueye

En effet, si le marché des transferts du Champion de est agité dans le sens des départs, le Brésilien Neymar souhaitant rejoindre le FC Barcelone, les dirigeants parisiens travaillent aussi pour que celui-ci le soit aussi dans le sens des arrivées. Et d'après les informations publiées par L'Equipe ce jeudi soir, le club francilien a ainsi rétabli des discussions avec pour son international sénégalais Idrissa Gueye.

Sous contrat jusqu'en 2022, le joueur de 29 ans aurait d'ailleurs fait l'objet d'une offre de 30 millions d'euros de la part du PSG. L'Equipe précise que les négociations devrait s'intensifier dans les prochains jours... Autant dire que la déception hivernale du Sénégalais pourrait rapidement laisser place à une satisfaction estivale, lui qui a par ailleurs affiché un niveau de jeu impressionnant durant la Coupe d'Afrique des Nations ces dernières semaines.