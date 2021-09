Mauricio Pochettino : "On s'est amélioré par rapport à Bruges"

Satisfait de la victoire face à Lyon (2-1), Mauricio Pochettino a vu des progrès par rapport à la prestation compliquée face à Bruges.

Comment avez-vous trouvé votre équipe, notamment avec ce rôle que vous avez donné à Messi ?

Je suis content de la victoire, on a fait un bon match et on s'est amélioré par rapport à Bruges et on a livré un bon match face à une bonne équipe de Lyon.

Pourquoi avoir fait ce choix dans le onze de départ et avoir fait sortir Messi plus tôt ?

Tout le monde sait qu’on a de grands joueurs dans l’équipe. On a un effectif très riche, de 35 joueurs. Après, on doit faire des choix. Avec les 11 qui doivent débuter. Et ensuite on doit prendre des décisions en cours de rencontre. Parfois, ces choix sont payants et parfois non. Mais c’est pour ça qu’on est debout devant le banc à réfléchir à ce qu’on doit faire. Et ces décisions qu’on est obligé de prendre, que ca passe bien ou pas. Que ça plaise ou pas.

Etes vous satisfait de l'équilibre de votre équipe entre l'attaque et la défense ?

Je suis satisfait. On a été bien dans l'équilibre offensif et défensif. On n'a pas la réussite de marquer ou de faire la différence en première période. Il y a eu aussi un bon pressing sur le plan défensif.

Qu'avez-vous pensé de la prestation d'Angel Di Maria ? Fait-il office de lien entre attaque et défense ?

Je suis content de la prestation de l'équipe en général. Angel (Di Maria) apporte de l'amplitude sur le côté pour que Leo (Messi) puisse aussi avoir des espaces. Il avait aussi comme rôle de donner un coup de main à Gueye et Herrera pour qu'il y ait plus de solidité au milieu de terrain.