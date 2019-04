PSG - Thomas Meunier fataliste sur sa prolongation : "Le message m’a l’air assez clair"

À un an de la fin de son contrat, Thomas Meunier semble s’être fait une raison sur son avenir au PSG.

Thomas Meunier (27 ans) a de quoi être frustré. Entre les blessures et le turnover imposé par Thomas Tuchel, le Belge a progressivement perdu sa place de titulaire au fil de la saison. La saison passée, déjà, l’arrivée de Dani Alves avait eu raison d’une bonne partie de son temps de jeu, et la polyvalence de Thilo Kehrer aura eu le même effet cette année. Une situation que le Diable Rouge a évidemment du mal à vivre.

"Est-ce que c’est difficile d'être souvent relégué sur le banc ? Bien sûr. J’ai mes explications, mais je n’ai pas envie de m’étendre là-dessus. Il faut relativiser, il y en a qui vivent des saisons bien plus compliquées. Il me reste un an de contrat ici, à quoi cela me servirait de faire des histoires ? J’ai fourni moins de prestations lors des matches officiels, mais je continue à me donner à fond à l’entraînement", a rappelé le Belge lors d’une interview accordée à L’Avenir.

"Prolonger ou partir ? Bonne question"

Le malaise est palpable dans les mots de Meunier, toujours très franc lors de ses prises de parole. De quoi le pousser à quitter le navire ? Sous contrat jusqu’en 2020, le demi-finaliste du dernier Mondial ne se fait plus trop d’illusions sur une prolongation qui tarde à se concrétiser... "Prolonger ou partir ? Bonne question. Avec la direction, les discussions traînent un peu. Je peux comprendre, vu les échéances de l’équipe, que mon cas ait été mis au frigo. Mais vu que rien n’a bougé jusqu’ici, le message m’a l’air assez clair", a-t-il ajouté dans le quotidien régional belge.

En cas d’offre satisfaisante lors du prochain mercato estival, l'état-major parisien pourrait envisager un départ de son latéral droit. "Ça m’embêterait un peu que ça se termine comme ça, sans avoir eu l’occasion de finir en beauté", a poursuivi le Belge, qui aimerait bien disputer la finale de la face à Rennes. Avant de partir en ?

Direction la Premier League ?

"Il y a de l’intérêt là-bas, mais pas seulement. Cela vient d’un peu partout. Même de la ou du Moyen-Orient. Mais ma préférence va à la Premier League. Je ne l’ai jamais caché", a conclu Meunier, annoncé sur les tablettes de , qui cherche à remplacer le vieillissant Antonio Valencia. Un Diable Rouge chez les Red Devils ? À l'entendre, un départ cet été n'est pas du tout à exclure...