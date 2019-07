Mercato - Dani Alves : "Je suis ouvert aux offres"

Libre de tout contrat depuis sa non prolongation au PSG, le récent vainqueur de la Copa America est toujours dans l'expectative quant à son avenir.

Vainqueur de la Copa América avec le pour la deuxième fois de sa riche carrière dimanche soir, face au Pérou (2-1), Dani Alves est encore un peu plus entré dans la légende du football mondial, ajoutant un 40ème trophée à son palmarès personnel.

Un nouveau trophée dont il a qui plus est été l'un des grands artisans, lui qui a de surcroît été élu meilleur joueur de la compétition. Bref, autant dire qu'à 36 ans, l'ancien latéral du , du ou encore de la Turin se porte plutôt bien.

"Je suis au chômage !"

Du moins, en sélection nationale. Puisque depuis son départ du club Champion de France, Dani Alves est toujours sans club à l'heure actuelle, alors que des intérêts annoncés du Barça et de l' ont timidement été évoqués ces dernières semaines. Mais pour l'heure, celui qui se fait souvent remarquer pour sa joie de vivre communicative est surtout très heureux de ce nouveau sacre avec la Seleçao, après une année laborieuse.

L'article continue ci-dessous

​

"Je suis très content et très satisfait. J’ai vécu une année très, très, très, très mauvaise. J’ai dû surmonter des situations contraires, mais quand tu es persévérant et que tu respectes ta profession, au final, tu atteins tes objectifs. Je suis très, très, très satisfait. Ma spécialité, c’est jouer ! Je ne sais rien faire d’autre. Je crois beaucoup en mon travail, à l’application dans ma vie et dans ma profession", a en effet déclaré le Brésilien à Marca, dimanche soir.

Une satisfaction affichée, suivie d'un appel du pied aux potentiels clubs intéressés par ses services. "La Copa América vient juste de terminer et je n’ai ni club ni sélection. Je suis au chômage ! On va voir si quelqu’un me donne du travail. Je suis ouvert aux offres". Avis aux amateurs.