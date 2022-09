PSG : Thierry Henry vote Mbappé plutôt que Haaland

Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France considère que Kylian Mbappé est plus complet qu'Erling Haaland.

Régulièrement opposés en raison de leurs statistiques impressionnantes et de leur précocité, Kylian Mbappé et Erling Haaland continuent d'affoler les compteurs.

"Mbappé peut créer et finir, Haaland finit"

Les deux joueurs se sont en effet offert un doublé mardi soir pour les entrée en lice en Ligue des champions, respectivement contre la Juventus et Séville.

Le Parisien compte désormais 35 buts en 54 matchs sur la scène européenne, quand le Norvégien en est à 25 pions en... 20 matchs.

Un duel sur lequel a été interrogé Thierry Henry, lequel donne sa préférence au champion du monde : "Mbappé peut créer et finir. Haaland ne crée pas, il finit", affirme-t-il.

"Mbappé peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer dans l’axe. Haaland ne peut jouer que dans l’axe. C'est un joueur magnifique et avec lui, ils peuvent gagner la Ligue des champions. Pour l'instant, Mbappé a toujours mon vote."

Mbappé : "Il ne faut pas que les gens sentent qu'on est en danger"

Interrogé après la victoire contre Turin, l'attaquant français s'est confié sur les progrès que doit encore réaliser son équipe : "Il y en a beaucoup, on doit plus insister sur le fait d’instaurer notre jeu dans le camp adverse, essayer d’accentuer nos temps forts, essayer aussi d’avoir un certain bloc qui ne soit pas trop large pour pouvoir fermer les angles de passe et pouvoir courir le moins possible et défensivement aussi.

"Quand on a des temps faibles, il ne faut pas qu’ils soient trop faible. Il ne faut pas qu’on soit trop bas. Il ne faut pas que les gens sentent qu’on est en danger et c’est plein de choses comme ça qu’on doit bosser.

"Mais c’est le début de saison, on va continuer à travailler même si là maintenant il y a des matchs tous les trois jours mais je pense que si on continue à travailler, on va être dans le vrai", a assuré le Bondynois.