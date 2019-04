PSG, Thiago Silva affiche son souhait de finir sa carrière à Paris

Capitaine brésilien du Paris Saint-Germain, Thiago Silva vient juste d’obtenir la nationalité française et parle de rester longtemps à Paris.

Selon les informations de nos confrères de l'Equipe, le capitaine du PSG a fait part de sa volonté de prolonger au club jusqu'en 2022, année de ses 38 ans. Dans un entretien à Brut, l'ancien joueur de l' n'est pas entré dans les détails, mais a tout de même clairement établi sa volonté de rester à Paris.

"Si je voulais rester à la plage..."

« Si je voulais rester à la plage, au chaud, mon choix, c'était de revenir à Rio. Mais mon choix, c'est de rester ici jusqu'à la fin de ma carrière si c'est possible. », a ainsi indiqué le joueur auriverde.

Récemment, dans un entretien à Globo Esporte, Thiago Silva avait également évoqué son avenir. "Combien de temps durera cet amour ? Je l’ignore car il est impossible de parler de quelque chose à venir, avait-t-il déclaré. éJ’ai encore un an et demi de contrat. Je pense que dans les mois à venir, lorsque la saison sera terminée, nous devrions parler pour essayer de trouver une bonne situation pour les deux parties".

Pour rappel, Thiago Silva avait confirmé vendredi dernier avoir obtenu la nationalité française. Le capitaine du a posté une photo de lui et de son épouse accompagnée d'un message en légende pour exprimer toute sa fierté.

"Aujourd’hui moi, ma femme et nos enfants, Isago et Iago sommes devenus des citoyens français. C’est un jour très heureux pour nous, parce que ça fais déjà six ans et demi que nous sommes à Paris et on se sens vraiment chez nous ici. Merci la , pays qui nous a tellement bien accueilli dans lequel nous avons vécu des moments vraiment inoubliables. Vive la France", avait ainsi écrit le défenseur central.

Au club depuis 2012, l'ancien pensionnaire de l'AC Milan est sous contrat jusqu'en juin 2020. Le défenseur central de 34 ans a joué cette saison 38 matches toutes compétitions confondues. En , il a effectué 24 apparitions.