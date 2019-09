PSG-Strasbourg : l'heure de Keylor Navas

Arrivé à la toute fin du mercato pour remplacer Alphonse Areola, parti au Real Madrid, Keylor Navas devrait démarrer samedi contre Strasbourg (17h30).

"Si Keylor n'est pas blessé, il jouera demain." En conférence de presse, Thomas Tuchel a annoncé la couleur vendredi. Sauf incident, c'est Keylor Navas (32 ans) qui gardera les buts parisiens ce samedi pour la réception de , au Parc des Princes (17h30). Une première sortie attendue pour le gardien costaricien, arrivé au Paris Saint-Germain en toute fin de mercato à la place d'Alphonse Areola, qui a fait le chemin inverse pour rejoindre le .

"C'est une question d'opportunité, confiait Tuchel au moment d'expliquer cet échange. La situation pour Alphonse, mais aussi pour Kevin Trapp, n'était pas facile, aussi avec Gigi (Buffon). On avait la possibilité d'échanger Keylor Navas avec le Real Madrid. On a fait ce choix pour la personnalité de Keylor. J'ai une grande confiance en mon équipe. On est heureux que ce mercato soit terminé et on peut se concentrer sur nous maintenant."

"Un grand pro, qui veut toujours être meilleur"

La personnalité de Keylor Navas n'est plus à prouver. S'il avait perdu sa place au Real Madrid au détriment de Thibaut Courtois, recruté à en 2018, il reste un gardien qui connaît la culture de la gagne. Pour preuve, ses trois Ligue des Champions remportées avec les Merengues, en 2016, 2017 et 2018, mais aussi le Championnat d' en 2017, la Supercoupe d'Europe par deux fois, la Supercoupe d'Espagne ou encore la gagnée à quatre reprises.

Ander Herrera apprend à le découvrir et souligne déjà son professionnalisme. "Tout le monde le connaît, rappelle-t-il. Il a pratiquement tout gagné. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette envie de dépassement permanent. Il a toujours envie de faire mieux, c'est un grand pro, qui essaye toujours d'avancer, de progresser. On l'a vu au Real Madrid. C'est quelqu'un qui aime le foot, qui aime son métier, et qui veut toujours être meilleur." Des compliments à la pelle pour un joueur dont l'aventure va officiellement démarrer samedi, avant les retrouvailles attendues face à son ancien club, le Real Madrid, dès mercredi (21h) en .