PSG-Strasbourg : Une attaque Mbappé-Icardi

Pour sa première de la saison au Parc des princes, le PSG évoluera avec une attaque Mbappé-Icardi.

Si ce PSG-Strasbourg a été lancé bien avant le coup d'envoi avec la présentation des recrues dont un certain Lionel Messi, il y a un match à jouer et pour cela, Mauricio Pochettino a décidé d'opter pour un 4-4-2 avec Mbappé et Icardi en attaque.

Un Kylian Mbappé qui a été copieusement sifflé par le public du Parc des princes à l'annonce de son nom.

En l'absence de Marquinhos et de Sergio Ramos, c'est Thilo Kehrer qui accompagne Presnel Kimpembe en charnière centrale. Autre forfait, celui de Neymar ce qui permet à Draxler de débuter la rencontre.

Le onze de départ du PSG : Navas - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Wijnaldum, Herrera, Draxler, Dina Ebimbe - Mbappé, Icardi.