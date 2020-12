PSG-Strasbourg (4-0) : « Une grande émotion » pour Pembélé

Après son premier but en Ligue1 contre Strasbourg, Timothée Pembélé, défenseur du PSG, était aux anges.

Le PSG s'est imposé 4-0 contre Strasbourg à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Et voici les principales déclarations des joueurs et entraîneurs après la rencontre.

Timothée Pembelé (défenseur du PSG sur Canal+)

« C'est une grande émotion pour moi ce soir. J'ai joué à un poste où je devais attaquer et suivre tous les ballons. J'ai mis mon premier but en professionnel et j'en suis très content. C'est un très beau cadeau de Noël pour mes parents. La dernière fois j'ai marqué contre mon camp, cette fois c'était dans le bon sens. Le coach m'a dit que quand il y avait de l'espace d'attaquer. C'était difficile vu qu'ils étaient à cinq derrière. Mais on a su faire tourner le ballon et trouver des failles. C'est dur de se faire une place, mais on a beaucoup de matches et il y a aussi cinq remplacements. On a plus de chances d'être dans le groupe et rentrer. »

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+)

« C'était une performance de notre part. J'inclus aussi le précédant match. Et ce après une demi-saison très exigeante. Je suis très content aujourd'hui, parce qu'on a mérité de gagner. On a manqué beaucoup de joueurs pour cause de blessure, mais on a été sérieux et disciplinés. Un grand compliment à l'équipe. Si c'est bien d'avoir plus de concurrence en ? Non, pas pour nous. Mais il y en a toujours. On a perdu trop de points. C'est notre responsabilité, mais il y a beaucoup de raisons à cela. Le classement est ce qu'il est, mais on sait pourquoi on est là. Ça aurait été difficile si on ne connaissait pas les raisons. Moi, je suis très heureux car l'équipe a montré durant les deux derniers matches qu'elle est capable de bien jouer.

Mon interview à la presse allemande ? Je n'ai pas dit que c'est plus politique que sportif, ni que j'ai perdu le plaisir d'entrainer. Ce n'est pas vrai. Avez-vous mal traduit ? Oui, c'est possible. Revoyez l'interview en vidéo. J'ai juste dit que le PSG est unique, c'est un grand défi pour moi. »

Idrissa Gueye (milieu de terrain du PSG sur Canal+)

« Aujourd'hui, on est contents car on avait envie de bien terminer l'année. On l'a fait avec la manière, et en mettant quatre buts. Maintenant, il va falloir se reposer et revenir en forme pour l'année prochaine. Ce soir, en première mi-temps c'était compliqué, mais on a dominé et on a mis du rythme. On a réussi à empêcher leurs contres. Le PSG troisième ? Oui, mais bon, le plus important c'est la fin de la saison. On a mal débuté, avec beaucoup de blessés, mais on est contents et on fera tout pour finir premiers. »

Ludovic Ajorque (attaquant de sur Canal+)

« Je pense qu'on a fait un bon match. Le deuxième but est mal venu car on était bien. En première mi-temps, on a beaucoup dégagé. Et en deuxième, quand on arrivait à sortir le ballon, on a vu qu'on pouvait se créer des situations. Après face au PSG, c'est toujours difficile. Personne n'arrive à gagner ici, à part les grandes équipes. Maintenant, il va falloir bien se reposer pendant la trêve et revenir gonflés à bloc pour aller chercher le maintien rapidement. »

Mohamed Simakan (défenseur de Strasbourg en conférence de presse)

« Mon avenir ? Je suis strasbourgeois aujourd'hui et très heureux ici. C'est un club qui me fait grandir. Je suis titulaire et je dois continuer à prouver au coach que je mérite ma place. On va voir avec le club, on ne sait pas ce qui peut arriver, c'est le destin et on va gérer ça au mieux. »