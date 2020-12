PSG-Strasbourg (4-0) – Le PSG termine l'année sur une bonne note

Face à une faible équipe strasbourgeoise, le PSG s'est imposé sans trembler et termine l'année 2020 de la plus belle des manières.

Tenu en échec par , le leader, lors de la précédente journée, le PSG voulait termine l'année 2020 sur une bonne note, avec la réception de .

Mission accomplie pour les hommes de Tuchel qui ont outrageusement dominé le RC Strasbourg. Après seulement trente-cinq secondes de jeu, Di Maria se signalait par une frappe non cadrée. Le ton de la rencontre était donné.

Le premier but de Pembélé avec le PSG

Le portier de Strasbourg, Eiji Kawashima se mettait ensuite en évidence en stoppant deux tentatives parisiennes (Rafinha à la 9e puis Marquinhos à la 14e).

Plus d'équipes

Mais à la dix-hutième minute, Kawashima s'inclinait pour la première fois de la rencontre. Cela faisait suite à une belle action du PSG : Di Maria, idéalement trouvé dans la surface, expédiait une frappe repoussée par Kawashima. Timothée Pembélé, en embuscade, se montrait plus prompt que Carole pour pousser la balle au fond des filets. Le titi du PSG explosait de jouer et était chaleureusement félicité par ses coéquipiers pour son premier but en .

Mbappé force 12

Le PSG manquait ensuite le break à deux reprises lors du premier acte : Kawashima repoussait en deux temps une tentative de lob de Rafinha (40e) puis Simakan effectuait un tacle salvateur pour intercepter une passe de Di Maria à destination de Mbappé (44e).

Ce but du break arrivait finalement à dix minutes de la fin du match : après une perte de balle de Diallo, Di Maria se saisissait du ballon devant Mitrovic et servait Mbappé qui n'avait plus qu'à marquer.

Il s'agissait alors du 12e but de la saison en pour le champion du monde 2018, plus que jamais en tête du classement des buteurs.

L'article continue ci-dessous

Malgré ses deux buts d'avance, le PSG ne se contentait pas de gérer son avance au score. A la 89e minute, n'étant pas attaqué par la défense strasbourgeoise, Idrissa Gueye tentait sa chance de loin et sa frappe faisait mouche ! Et dans les arrêts de jeu, Moise Kean ajoutait un quatrième et dernier but (90+1e).

Malgré ce succès, le PSG reste à la troisième place du classement (35 points) derrière Lille (36 points) et , le nouveau leader, qui possède 36 points mais une meilleure différence de buts que le club nordiste.