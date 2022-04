PSG : Sergio Ramos fait le bilan de son adaptation

Arrivé libre l'été dernier au Paris Saint-Germain après avoir écrit sa légende au Real Madrid, Sergio Ramos n'a pas franchement été à la hauteur des attentes dans la capitale française. Le défenseur central espagnol n'a pas été épargné par les pépins physiques, et n'a jamais pu enchaîner les rencontres. Sauf durant le mois d'avril, avec 3 titularisations à son actif.

"Au début, c'était difficile de s'adapter"

Dans un entretien accordé au site officiel du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos est revenu sur son début d'aventure à Paris, avouant avoir été frustré. "Je n'ai passé que quelques heures avec le maillot du PSG à mon meilleur niveau de forme. J'ai hâte de revenir sur le terrain et de montrer tout le football qu'il me reste avec ma nouvelle équipe", a-t-il expliqué.



"Au début, c'était difficile de s'adapter. J'ai passé beaucoup d'années dans un autre club, nous avions tout sous contrôle, la maison, le personnel, votre équipe, les quatre enfants, les écoles... Ce n'était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. Nous avons eu du mal à trouver une maison", a ajouté Ramos.

Un vestiaire dans lequel il se sent bien

Si s'adapter à une nouvelle ville n'a donc pas été chose aisée, s'adapter au vestiaire du Champion de France a heureusement été une formalité pour lui. "L'adaptation dans l'équipe a été très très bonne parce que je connaissais déjà certains joueurs. Il y a beaucoup de joueurs latinos que je connaissais déjà et aussi des joueurs français comme Kimpembe et beaucoup d'autres qui sont d'ici. L'adaptation a été très bonne et en cela c'est vrai que j'ai eu une chance", a enfin déclaré Sergio Ramos. Selon certaines rumeurs, le PSG réfléchirait à se séparer de son défenseur central durant les prochains mois. Un gros flop à venir ?