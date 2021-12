PSG : Sergio Ramos poursuit son retour, deux cas positifs au Covid-19

Pas de Neymar, blessé, ni de Kylian Mbappé et Marco Verratti, suspendus, ce mercredi soir au Stade du Moustoir. A l’annonce du groupe retenu par Mauricio Pochettino, pas de surprise donc de ne pas voir le nom des deux attaquants et du milieu dans la liste. Ne pas voir celui de Thilo Kehrer est plus surprenant.

Mais comme le dit le PSG dans son communiqué, l’effectif parisien a été touché par une vague de cas positifs au Covid-19 comme la plupart des clubs français. Si le match contre Lorient n’est pas menacé, il se déroulera sans le défenseur allemand et Eric-Junior Dina Ebimbe. De spn côté, Leandro Paredes avait été placé à l'isolement, mardi, par précaution.

Heureusement, cette vague de forfait intervient lors de la dernière journée de la phase aller de Ligue 1 et les joueurs positifs auront jusqu’au 1er janvier, pour les Européens, et au lendemain pour les Sud-Américains pour se remettre d’aplomb avant le match de Coupe de France contre Vannes.

Au rayon des bonnes nouvelles, le déplacement en Bretagne du PSG marque encore la présence de Sergio Ramos dans le groupe parisien. Après avoir joué les 90 minutes contre les Verts, l’ancien du Real Madrid n’était plus apparu dans le groupe de Pochettino jusqu'au match de Coupe de France, dimanche. Le défenseur enchaîne donc pour le plus grand plaisir des dirigeants parisiens.

Sergio Ramos pourrait d’ailleurs débuter la rencontre contre les Merlus aux côtés de Kimpembe et Marquinhos puisqu’il semblerait que Pochettino veuille tester le 3-4-3. Les cas positifs de coronavirus ne devaient pas remettre en cause cette volonté avec un trio Messi - Di Maria - Icardi en attaque. Réponse à 20h pour la composition du PSG face à Lorient.

L'article continue ci-dessous