PSG-Saint-Etienne, Thiago Silva : "Un moment particulier pour moi"

Le capitaine parisien laisse peu de place au doute pour la suite de son aventure au PSG. Elle devrait se terminer après le Final-8.

Thiago Silva n'a pas échappé aux questions sur son avenir ce jeudi lors du point presse organisé avant la finale de . Et même s'il ne confirme pas pleinement son départ, l'issue paraît inévitable. Il devrait bien quitter Paris libre après le Final-8.

Son avenir au PSG

Thiago Silva : C'est un moment particulier pour moi. Avec les supporters, on a toujours eu beaucoup de respect. Ils ont demandé si je pouvais rester. Mais ce n'est pas ma décision (de partir, ndlr). Ce n'est pas le moment de parler de ce sujet. On aura le temps d'en parler plus tard. (...) Je ne voulais pas partir, mais la décision est déjà prise. Je la respecte et la respecterai jusqu'à la fin.

Votre départ est acté ?

Il n'y a pas de discussions pour après. Leonardo a déjà parlé à la presse. Je ne veux pas que vous parliez de cela pour le moment. Je respecte vos sujets, votre envie de savoir ce qui se passe, mais ce n'est pas le moment de parler de cela.

L'adversaire : Saint-Etienne

C'est un club historique. On va respecter cette équipe pour tout ce qu'elle a fait afin d'aller en finale. Ils ont gagné contre Rennes. Nous, on doit se rappeler comment on a perdu la saison dernière (face à Rennes également, ndlr), et faire l'inverse.

Le manque de rythme

On a eu quelques temps pour se préparer, mais ce n'était pas facile. Ce n'est pas suffisant pour être prêt au haut-niveau encore, mais ce n'est pas une excuse. Ce sera la même chose pour Saint-Etienne.

La pression sur le PSG ?

Dès que tu portes le maillot du PSG, tu as la pression. C'est comme ça. Il faudra essayer de donner le meilleur pour remporter la Coupe. La saison dernière, c'était triste pour moi. J'étais en tribune. L'an passé, on ne méritait pas. Cette fois-ci, on va essayer de gagner.

Benjamin Quarez, au Stade de .