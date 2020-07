PSG-Saint-Etienne (1-0), les réactions stéphanoises

Claude Puel, Timothée Kolodziejczak et Jessy Moulin ont répondu à nos questions après la défaite de vendredi face au PSG (0-1).

Claude Puel : Je voudrai féliciter mes joueurs. Ils s'étaient donnés les moyens de faire un très bon match. On avait pris des options et je pense que c'était les bonnes pendant une demi-heure. On a eu de la maîtrise et des occasions. Ils nous font mal sur leur première incursion, ils marquent. Après, en deuxième mi-temps, c'était un autre match en inférioté. Mais on a essayé de faire un front uni, de porter le danger. Je trouve qu'on a fait un match plein, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice de belle manière. C'est un match particulier qui clôt la saison dernière. Ce n'était pas évident à préparer, mais on était bien dans nos têtes. On a eu du répondant. La déception est à la hauteur de l'investissement qu'ils ont eu et de la qualité qu'ils ont mis sur ce match. (...) J'espère que c'est une blessure légère pour Kylian (Mbappé). Je le regrette. L'intention était de jouer le ballon. (...) Enfin, j'aimerais féliciter Jessy (Moulin). Ce n'était pas évident de relever le défi, on ne lui a pas fait de cadeau. C'est quelqu'un qui a été d'un grand professionnalisme durant sa carrière. Il a des qualités immenses. Je suis très heureux qu'il ait montré son niveau durant cette finale. Il ne m'a pas surpris, je le vois à l'entraînement. Bravo à lui.

Timothée Kolodziejczak : On a gardé la tête haute, on a montré notre vrai visage. On a fait un vrai match de guerrier, toute l'équipe, et il faudra le faire toute la saison. (...) Je ne trouve pas qu'on a été trop durs, on a joué comme des hommes.

Jessy Moulin : On a retrouvé des valeurs et des ingrédients qui nous manquaient depuis un certain temps. C'est une satisfaction. Mais perdre une finale, c'est toujours décevant. On perd sur la plus petite des marges, c'est révélateur de notre match. Cela s'est joué à un poteau sortant, c'est l'histoire du foot. (...) Le rouge de Loïc Perrin ? C'est une sortie qui ne reflète pas sa carrière. C'est quelqu'un d'irréprochable, qui a donné beaucoup au club et à ses coéquipiers. Personne ne lui en voudra.

