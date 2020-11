PSG-Rennes, Thomas Tuchel n'a "aucun doute" sur la motivation de ses joueurs

Deux jours après la défaite à Leipzig, et à la veille de recevoir Rennes, Thomas Tuchel explique qu'il n'a "aucun doute" sur la motivation du groupe.

L'actualité est riche et mouvementée en ce moment au . Après la défaite de mercredi à Leipzig (1-2) en , l'entraîneur Thomas Tuchel se retrouve automatiquement fragilisé. Mais il reste concentré sur les échéances à venir, comme il l'a rappelé ce vendredi en conférence de presse. Actuellement en tête du championnat, Paris reçoit Rennes samedi au Parc des Princes.

Mbappé et Neymar ont été appelés en sélection. Comment l'expliquer ?

Thomas Tuchel : C'est le droit de l'équipe nationale d'appeler des joueurs. On ne peut rien faire.

Ne regrettez-vous pas que les sélectionneurs n'aient pas suivi vos prérogatives ?

Si les garçons sont blessés et ne peuvent pas jouer, je préfère toujours qu'ils ne jouent pas. C'est une phase super importante, un bon moment pour récupérer des joueurs, mais on a confiance pour qu'ils soient bien traités, qu'ils aient de bons soins et une bonne préparation. C'est une vérité. On a confiance en ces personnes qui sont responsables des équipes nationales. S'ils sont appelés, on ne peut rien faire.

Que pensez-vous de votre futur adversaire : le ?

On a l'impression que cette équipe a évolué. Il y a une bonne unité entre l'équipe et le coach (Julien Stephan). Ils ont mérité de disputer la Ligue des champions, c'est une équipe très forte, très solide, très courage. Normalement, ils jouent toujours en 4-1-4-1. Ils ont le challenge de jouer tous les trois jours, comme nous aussi, mais j'attends une équipe courageuse, agressive, qui sera unie. C'est un grand défi pour nous, mais également une belle occasion de gagner et agrandir la distance entre les deux équipes. Mais il faudra un autre effort collectif pour réaliser une bonne performance.

Que pouvez-vous nous dire sur les absences de Presnel Kimpembe et Keylor Navas ?

Presnel Kimpembe a pris un coup grave sur le cinquième métatarse. Keylor Navas a des petits problèmes musculaires et sera absent. C'est probable aussi pour Pablo Sarabia, qui a également des douleurs musculaires.

Comment sentez-vous vos joueurs dans le vestiaire ? Sont-ils toujours motivés ?

Il n'y a aucun doute là-dessus. Si je fais une analyse du match à Leipzig, je ne peux pas douter. On a tout donné. On a joué un match très physique et on a gagné beaucoup de ballons dans le camp adverse. On a joué avec une bonne énergie. Il est nécessaire de se préparer avec une tête fraiche, de la joie, des sourires. On est très déçus lorsqu'on perd, on ne veut pas s'habituer à ce sentiment. On a analysé la performance et l'effort et on a aucune raison de douter. Il faut continuer à pousser les joueurs. Ils étaient évidemment très déçus mercredi, mais il faut rester calme. On est premiers de et on a une grande occasion demain pour agrandir la distance entre nous et Rennes. On a toutes les possibiltiés pour passer ce groupe en Ligue des champions aussI. C'est sur ça que nous sommes focus.

Avez-vous le sentiment d'être un petit peu seul au club, sans vraiment parler à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ?

Oui peut-être... mais ce n'est pas grave parce que nous sommes ensemble au quotidien avec mon staff. Il n'y a pas que des Allemands, il y a l'entraîneur des gardiens, Papus Camara, les prépas physique, mes physios, les kinés... On travaille ensemble dans une atmospère positive . Je n'ai pas l'impression d'être seul à Ooredoo. Je côtoie les gars en cuisine, les gars de PSGTV et on a une bonne relation. Dans les moments où on manque de résultat, c'est toujours difficile. Un club comme le PSG n'est pas habitué à perdre, mais en tant qu'entraîneur on doit analyser comment on a joué, ce qu'il est possible de faire, si c'est un groupe difficile ou non. On ne peut pas se laisser submerger par nos émotions. Le travail est forcément plus facile quand on gagne, mais c'est notre réalité. Il faut rester calme, focus, en gardant confiance en nos joueurs parce qu'ils ont tous de la qualité. Le groupe doit grandir. On aura une finale à jouer contre Leipzig au Parc et on la préparera de la meilleure façon.