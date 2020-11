PSG-Rennes (3-0), Thomas Tuchel "très satisfait et très fier" de son équipe

Même s'il a perdu plusieurs joueurs sur blessure (Gueye, Kehrer), Thomas Tuchel était "très satisfait et très fier" après la victoire contre Rennes.

Le PSG a logiquement pris le meilleur sur Rennes (3-0) ce samedi, pour la 10e journée de . "Une belle victoire" pour l'entraîneur Thomas Tuchel qui a réagi en conférence de presse, donnant des nouvelles des différents joueurs blessés lors de cette rencontre.

Il vous manquait huit joueurs pour ce match et votre équipe a bien réagi. C'est une grande satisfaction ?

Thomas Tuchel : Je suis très satisfait et très fier. C'était difficile de trouver un onze titulaire. Ander (Herrera) était mort avant le match, il est mort dans le vestiaire ce soir (sourire). C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Mëme chose pour Leandro Paredes. On a pris des risques. Au départ, il était prévu qu'il joue 60 minutes, mais il était nécesaire qu'il joue tout le match. On affrontait une belle équipe, Rennes, qui est troisème du championnat. On a montré une bonne mentalité et un effort collectif. C'est une belle victoire.

"Florenzi n'est pas blessé..."

Peut-on avoir des nouvelles des blessés ?

Alessandro (Florenzi) n'est pas blessé. Il était très fatigué. Moise Kean a pris beaucoup de coups. Il avait déjà des douleurs avant. On l'a beaucoup utilisé et physiquement il a été exceptionnel. J'espère que ce n'est pas trop sévère pour lui. Gana (Gueye), c'est encore le tendon. Et pour Thilo (Kehrer), c'est la même blessure au pubis. Cela veut dire que c'est grave.

Y'a-t-il un problème au niveau de la préparation qui pourrait expliquer les blessures ?

Honnêtement, je ne sais pas. On a joué huit matches en vingt-deux jours, ça veut dire qu'on ne fait pas d'entraînements. Les plannings sont très simples, on ne fait que récupérer et on manque de jours pour souffler.

Pourquoi avoir remis Marquinhos en défense ce soir ?

J'ai décidé de laisser Marquinhos en défense pour avoir un peu plus d'expérience à côté d'Abdou (Diallo) et pour permettre à Thilo de jouer à droite parce qu'il revenait de blessure. C'était nécessaire que Dani fasse une pause.

"Pas possible que je reste les bras croisés sur le banc"

Que pouvez-vous dire sur la prestation d'Angel Di Maria ?

Angel aime jouer beaucoup pour gagner du rythme. Sa suspension de quatre matches était très difficile pour lui, et grave pour nous. Après le penalty raté à Leipzig, qui était une situation clé, il était très triste. Il a pris ses responsabilités aujourd'hui. Il a donné une bonne réponse. C'est le sport. Il y a des moments durs et tristes, mais il faut rebondir. Il l'a fait aujourd'hui et je suis très content.

Qu'est-ce que Moise Kean apporte à l'animation offensive de votre équipe ?

Un grand coeur et de l'intensité. Il n'a pas peur, il est courageux, il fait ce qui est nécessaire. En ce moment, je n'aimerais pas être défenseur contre lui parce qu'il fait vraiment mal, et c'est très important parce qu'on manque parfois de ça.

On vous a senti très actif sur le banc. Avez-vous ressenti le besoin d'être au plus près de vos joueurs pour ce match ?

C'était ma décision parce que c'était un match très difficile. On a beaucoup de respect pour Rennes et sa progression exceptionnelle ces trois dernières saisons. C'est très compliqué de gagner contre eux. On savait que ce serait un gand effort. Quand il manque des joueurs comme ce soir, c'est aussi plus exigeant mentalement et difficile. Ce n'était pas possible que je reste sur le banc, calme, et les bras croisés. C'était nécessaire que je pousse, que j'aide et que je donne de l'énergie pour montrer qu'on ne doit pas arrêter. Parfois le coach doit aussi montrer l'exemple en donnant le support. C'est pourquoi j'étais très actif.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes