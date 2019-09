PSG-Reims : une chance à saisir pour Paredes

Leandro Paredes devrait connaître sa première titularisation de la saison mercredi contre Reims (21h) en l'absence de plusieurs éléments.

Les matches s'enchaînent pour le PSG, et l'infirmerie ne désemplit pas. Alors que Kylian Mbappé était présent mardi pour l'entraînement collectif, Thomas Tuchel et son staff ont estimé qu'il était trop tôt pour le faire reprendre mercredi contre le (21h). Pablo Sarabia est de retour, mais Dagba, Kehrer, Cavani, Icardi, Draxler et Verratti (suspendu), eux, ne seront pas de la partie. De nombreux absents, encore, au sein d'un groupe qui a déployé beaucoup d'énergie ces derniers jours avec les victoires contre le Real Madrid (3-0) en Ligue des champions, et (1-0) dimanche en .

Récompensé de ses bons entraînements

Dans ce contexte, Thomas Tuchel devrait de nouveau faire souffler certains éléments. Il se pourrait que le capitaine Thiago Silva démarre sur le banc, alors qu'au milieu de terrain l'entraîneur parisien a déjà annoncé qu'il allait titulariser Leandro Paredes pour la première fois cette saison : "Leo va jouer demain. Il est super professionnel, il a qualité et l'état d'esprit. Ce n'est pas facile pour lui. (...) Demain (mercredi), c'est le moment de jouer et de montrer."

Leandro Paredes a fait de bonnes séances ces dernières semaines et le staff souhaite le récompenser. Ce sera aussi l'occasion de se relancer en quelque sorte, en essayant de se montrer sous son meilleur jour dans une équipe qui reste sur cinq victoires consécutives.

Car depuis son arrivée l'hiver dernier en provenance du Zénith pour 40 millions d'euros, Leandro Paredes n'a pas réalisé de match référence. Il a même plutôt déçu, incarnant l'échec de l'ancien directeur sportif Antero Henrique dans le recrutement d'un milieu de terrain. Alors, forcément, avec la promotion de Marquinhos devant la défense, et les transferts d'Ander Herrera et Idrissa Gueye, son temps de jeu s'est nettement réduit depuis la reprise. Il ne cumule que 51 minutes cette saison et devrait avoir l'opportunité mercredi d'au moins doubler son temps sur le terrain. Une chance à saisir pour l'Argentin.