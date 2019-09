PSG-Reims, Thomas Tuchel : "Paredes va jouer demain"

En conférence de presse ce mardi, l'entraîneur allemand a annoncé la probable titularisation de Leandro Paredes mercredi contre Reims (21h).

Le groupe

Thomas Tuchel : Edi (Cavani), Mauro (Icardi), Drax, Kylian (Mbappé), Thilo (Kehrer) et Colin Dagba sont forfaits. Tous les autres sont là sauf Marco (Verratti) qui est suspendu. Pablo (Sarabia) a fait tout l'entraînement, c'est bien. Il est disponible. (...) Je pense que Edi va retrouver l'équipe cette semaine. J'espère. Mauro (Icardi), peut-être la semaine d'après. Colin, Thilo et Drax courent, mais leur retour n'est pas aussi proche que pour Edi et Mauro.

La situation de Meunier

J'ai donné plus de confiance à Thilo (Kehrer) et Colin (Dagba) sur certains matches. C'est parfois une question d'impression, de tactique ou de forme. Il y a plusieurs raisons, mais ce ne sont pas des choses graves. Ce sont des choses qui arrivent dans une saison pour une grande équipe. (...) Nous sommes contents qu'il soit là maintenant. Il a été très fiable contre et le . C'est l'occasion pour lui de jouer.

Neymar avait prévenu Tuchel de son retard à l'entraînement

Il était un petit peu en retard, c'est sûr, mais c'était quelque chose de personnel. Je lui avais donné mon accord.

L'absence de Mbappé

On ne trouvera pas une situation avec zéro risque, mais il faut le moins de risques possibles. Je veux qu'avec le staff et le docteur, on soit ensemble pour trouver la bonne situation. Pour cela, on doit trouver la meilleure vitesse et on a besoin encore d'entraînements. Contre , je pense que ce sera autre chose.

Trop tôt pour Bakker, Paredes d'entrée contre Reims

Mitch est avec nous, il est nouveau, il est jeune. Il s'adapte à un autre niveau. C'est la première fois qu'il s'entraîne chaque jour avec une équipe première. Je suis sûr qu'il peut s'adapter, mais c'est trop tôt pour lui d'être sur le terrain. Il est nécessaire de lui laisser du temps. (...) Leo, il va jouer demain. Il est super professionnel, il a qualité et l'état d'esprit. Ce n'est pas facile pour lui, mais il est dans un bon état d'esprit. Demain (mercredi), c'est le moment pour lui de jouer et de montrer.