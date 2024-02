PSG – Real Sociedad : La folle promesse des Ultras aux joueurs parisiens

Le Paris Saint-Germain peut compter sur ses supporters avant le match de ce mercredi soir contre la Real Sociedad en Ligue des champions.

Dès qu’il sonne 21 heures ce soir du mercredi 14 février 2024 au Parc des Princes, le coup d’envoi du match entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad sera donné. Il s’agit du choc aller des huitièmes de finale de Ligue des champions de l’UEFA. Avant ce match, les Ultras du PSG envoient un message fort à leurs joueurs en leur témoignant leur soutien infaillible.

Le message du CUP aux fans parisiens

Le PSG envisage de prendre une option, ce mercredi soir, lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad. En effet, une victoire est impérative au Parc des Princes pour éviter tout calcul au match retour. A la veille de ce choc, le Collectif Ultras Paris (CUP) a envoyé un message aux supporters du club francilien, qu’il invite à sortir massivement pour pousser les champions de France vers la victoire. Quel que soit le score, le CUP reste derrière Mbappé et ses coéquipiers.

La Ligue des champions, « une rencontre qui revêt une importance capitale pour notre club et notre ville. A match exceptionnel, ambiance exceptionnelle !!! Il est de notre devoir de l'être tout autant en tribune et de cultiver cette ferveur et ce grain de folie qui ont forgé notre légende », a indiqué le CUP. « Nous devons faire en sorte que le Virage Auteuil et toute l'enceinte du Parc des Princes vibrent de manière inégalée afin de propulser notre équipe vers la victoire », a ajouté le Collectif.

Quel que soit le score…

Décidé à rester derrière son club de cœur, le Collectif Ultras Paris ne veut pas se focaliser sur le score de la rencontre. L’important pour les Ultras est de pousser les hommes de Luis Enrique à se sentir motivés et aimés pour aller arracher la victoire.

« Peu importe le score, demain (mercredi) soir, nous resterons fidèles à notre équipe et nous serons son deuxième poumon, son second souffle ainsi que son douzième homme. De la première à la dernière seconde, nous sollicitons chacun de se donner à fond et de donner le meilleur de lui-même », a ajouté la note du CUP.

« Ensemble, nous allons une fois de plus ébranler l'Europe et faire trembler notre adversaire », a conclu le communiqué du Collectif Ultras Paris, qui a promis qu'un tifo sera déployé en marge de cette rencontre face au club basque. Pour ce match, le PSG peut compter sur Kylian Mbappé, mais pas Lee Kang-In, malade.