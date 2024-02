LDC : Le groupe du PSG contre la Real Sociedad avec un gros absent

Le Paris Saint-Germain joue la Real Sociedad en Ligue des champions de l’UEFA, ce mercredi soir. Le groupe parisien ci-dessous.

Pour le compte du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, le club champion de France accorde son hospitalité à la Real Sociedad au Parc des Princes, ce mercredi soir. Pour ce faire, l’entraîneur de la formation francilienne, Luis Enrique, vient de dévoiler la liste des joueurs retenus.

Mbappé bien présent, Lee Kang-in out !

C’est un ouf de soulagement pour les dirigeants et supporters parisiens. Absent contre le LOSC (victoire 3-1) lors du dernier match de Ligue 1 en raison d’un tacle reçu de la part de Lilian Brassier plus tôt en Coupe de France, Kylian Mbappé ne manquera pas le choc face à la Real Sociedad. Le Bondynois est bien dans le groupe retenu par l’ancien coach du FC Barcelone pour défier le club basque.

Par ailleurs, le club francilien va faire sans les services du Sud-coréen, Lee Kang-in. Revenu de sa coupure, le milieu offensif récemment rentré de la Coupe d'Asie, est malade. Il est donc forfait pour la réception de la formation espagnole. Quant à eux, les jeunes Senny Mayulu et Ethan Mbappé sont convoqués par Luis Enrique.

Pour sa part, Nuno Mendes, qui a participé, mardi, à l'intégralité de la séance collective du club francilien pour la première fois depuis son retour de blessure, n'est pas non plus convoqué. Il manque l’appel à l’instar des blessés de longue date que sont entre autres Milan Skriniar et Presnel Kimpembe. Absent face à Lille, le gardien espagnol, Arnau Tenas, retrouve sa place dans le groupe parisien.

Le groupe du PSG contre la Real Sociedad

Gardiens : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs : Marquinhos, Danilo, Beraldo, Hernandez, Hakimi, Mukiele

Milieux : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Soler, E.Mbappé, Mayulu

Attaquants : Mbappé, Dembélé, Barcola, Ramos, Asensio, Kolo Muani