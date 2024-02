PSG - Real Sociedad : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain reçoit la Real Sociedad, mercredi soir, en 8es de finale aller de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Deux mois après la phase de groupes, la Ligue des champions de l’UEFA reprend ses droits avec les matchs des huitièmes de finale. Pour la manche aller, le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité aux Espagnols de la Real Sociedad, ce mercredi 14 février. C’est le Parc des Princes, qui servira de cadre à ce choc entre les Franciliens et les Basques.

PSG - Real Sociedad, Paris pour montrer un autre visage

Après une phase de poules très compliquée avec une qualification acquise grâce à la différence particulière de buts sur l’AC Milan, le Paris Saint-Germain est très attendu pour ce match aller de Ligue des champions, ce mercredi soir au Parc des Princes. Battus par le Bayern Munich (0-1 et 2-0) à cette étape de la compétition la saison dernière, les hommes de Luis Enrique se doivent de prendre le dessus sur les Espagnols pour prendre une option pour la qualification au tour suivant. Laissé sur le banc contre Lille (victoire du PSG 3-1) lors de la 21e journée de Ligue 1 en raison du tacle dont il avait été victime en Coupe de France contre Brest, Kylian Mbappé devrait être présent face à la Real Sociedad, ce mercredi soir au Parc des Princes.

De son côté, le club espagnol, qui a fait un parcours exceptionnel en phase de groupe en terminant leader de sa poule D (12 points) devant l’Inter Milan, envisage de continuer sur la même lancée. Considérés comme des adversaires à la portée du PSG, les hommes encadrés par Imanol Alguacil souhaiteraient créer la surprise au Parc des Princes afin d’être en confiance avant le match retour à Anoeta. La défaite (0-1) face à Osasuna le weekend dernier en championnat n’est pas une inquiétude pour le club basque, qui veut se battre pour une victoire malgré une infirmerie remplie de joueurs cadres.

Horaire et lieu du match

PSG – Real Sociedad

8es de finale aller de la Ligue des Champions

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match PSG - Real Sociedad

PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos, Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, Asensio, Kolo Muani – Mbappé

Real Sociedad : Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan – Merino, Zubimendi, Mendez – Kubo, Sadiq, Barrenetxea

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Real Sociedad

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad sera à suivre ce mercredi 14 février 2024 à partir de 21h sur Canal + Foot et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée des deux groupes, My Canal et RMC Access.