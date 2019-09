PSG - Real Madrid, Zidane : "Hazard est prêt pour jouer"

Zinedine Zidane a évoqué Eden Hazard en conférence de presse ce mardi avant le choc face au PSG prévu mercredi soir.

Icardi et Navas, les recrues du PSG :

Zidane : "Icardi est très bon. Il l'a toujours prouvé. C'est un buteur. Il fait des différences (...) J'ai beaucoup de respect, d'admiration pour Keylor Navas après tout ce qu'il a fait pour le Real. Je lui souhaite bonne chance avec son équipe. Je suis content d'avoir Alphonse (Areola). C'est un très bon gardien. Il travaille bien. Il aura la possibilité de jouer"

Sur l'ambition du PSG :

"Je ne suis pas un bon conseiller pour le PSG. Il faudrait être en interne. Mais le PSG progresse. Gagner la n'est pas facile. C'est une équipe qui peut la gagner chaque année"

Sur l'état de forme de Benzema et James :

"Benzema a toujours démontré ses qualités. Karim marque plus de buts. Mais je pense que ce n'est pas le plus important. C'est un joueur d'équipe, il le montre à chaque match (...) James Rodriguez peut jouer à plusieurs postes. Plus il est offensif, plus il est à l'aise. Pour demain, nous verrons. Le plus important est qu'il se sente bien, c'est le cas en ce moment".

Son évaluation du début de saison :

"C'est le début de saison. Il est bon, je pense. Forcément, nous devons nous améliorer à tous les niveaux. Je n'ai pas envie de dire que nous sommes en train de nous chercher. Pour Paris, c'est la même chose".