Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Mbappé affronte Paris, son ancien club, dans un duel explosif au Mondial des clubs. Voici tout ce qu’il faut savoir avant ce choc XXL.

LL’affiche a des allures de finale avant l’heure. Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid vont croiser le fer à New York, dans un MetLife Stadium chauffé à blanc, à l’occasion des demi-finales de la Coupe du Monde des clubs 2025. Une rencontre au sommet qui attire tous les regards, autant pour son enjeu sportif que pour son parfum de retrouvailles.

Un duel XXL pour une place en finale, Paris confiant

Paris joue encore gros. Le PSG a pris le dessus sur l’Inter Miami de Lionel Messi (4-0), avant de devoir cravacher dur pour éliminer le Bayern Munich (2-0), réduit à neuf en fin de match lors des quarts de finale. Les buts signés Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont permis aux Parisiens d’arracher leur billet pour les demi-finales.

Mais contre le Real, l’affaire s’annonce bien plus corsée. Et pour ne rien arranger, Luis Enrique devra composer sans deux éléments clés de sa défense : Willian Pacho et Lucas Hernandez, suspendus définitivement après leur expulsion face aux Bavarois. Le coach espagnol, pas inquiet, doit donc revoir ses plans face à une machine madrilène bien huilée.

Getty Images Sport

Un Real Madrid toujours invaincu, Mbappé attendu

Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc, le Real Madrid semble revigoré. En huitièmes, les Merengue ont éliminé la Juventus (1-0), puis se sont imposés dans un quart spectaculaire face au Borussia Dortmund (3-2). Cette montée en régime tombe à point nommé, à l’heure d’affronter les champions d’Europe en titre.

Tous les projecteurs seront braqués sur Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore va retrouver ses anciens coéquipiers pour la première fois depuis son départ l’été dernier. Il est annoncé titulaire, prêt à jouer un mauvais tour à son ex-club, dans une ambiance électrique. Le duel s’annonce bouillant tant sur le terrain qu’en dehors, vu les relations tendues entre le capitaine de l’équipe de France et son ancien club.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails du streaming et plus encore.

Comment regarder Paris Saint-Germain vs Real Madrid en ligne - Chaînes TV & diffusions en direct

La demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sera disponible en direct et en streaming exclusivement sur DAZN.

Comment regarder de partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous aurez peut-être besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Final Stage MetLife Stadium, New Jersey

La demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Paris Saint-Germain et Real Madrid se jouera au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, États-Unis.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00, heure française, le mercredi 9 juillet 2025.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Paris Saint-Germain

Luis Enrique doit composer avec une charnière centrale décimée. William Pacho et Lucas Hernandez, tous deux expulsés face au Bayern, sont suspendus. Le jeune Lucas Beraldo pourrait donc être aligné aux côtés de Marquinhos en défense centrale.

En attaque, Ousmane Dembélé, buteur après son entrée en jeu lors du dernier match, postule à une place de titulaire à la place de Bradley Barcola.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le jeune défenseur Dean Huijsen est suspendu après son carton rouge en quart de finale. Eder Militao, pourtant inscrit sur la feuille de match, ne devrait pas être titularisé si tôt après sa blessure au genou. C’est donc Raul Asencio qui devrait être reconduit aux côtés d’Antonio Rüdiger en défense.

En attaque, Kylian Mbappé est pressenti pour connaître sa première titularisation dans le tournoi, mais la forme étincelante de Gonzalo Garcia pourrait le pousser à disputer sa place dans le onze de départ.

