PSG-Real : Achraf Hakimi, des retrouvailles sans rancune

Mardi soir, le Parc des Princes sera vêtu de son plus beau costume. Celui réservé aux grandes soirées européennes. Pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid. Un choc au sommet entre deux géants, qui sonne aussi comme des retrouvailles pour de nombreux joueurs de l'effectif parisien.

"Le Real, une équipe que je porte dans mon cœur"

En effet, Angel Di Maria, Keylor Navas, Sergio Ramos (forfait) et Achraf Hakimi ont évolué au Real Madrid par le passé. Le dernier cité, arrivé à Paris cet été, garde un souvenir contrasté de son passage dans la capitale espagnole. "C'est un match agréable à jouer et comme vous le savez, c'est une équipe que je porte dans mon cœur pour tout ce qu'elle m'a apporté, elle m'a fait devenir une personne et un joueur, et elle m'a permis d’apprendre. Nous allons très bien nous préparer pour ce match", a ainsi confié le Marocain dans les colonnes de Marca.

Si Achraf Hakimi n'est pas rancunier, il est revenu sur son départ du Real Madrid, regrettant le manque de confiance de la part des dirigeants du club. "Quand je suis allé à Dortmund, j'ai été prêté et j'ai fait deux grandes saisons et j'ai dû revenir et décider. Et puis le Real Madrid, je crois, ne misait toujours pas sur moi, alors que je pouvais encore jouer à un haut niveau. Et puis quand je suis allé à l'Inter en prêt, il y avait aussi une option d'achat pour Madrid et ils ne l'ont pas utilisé non plus, donc je pense que le Real Madrid ne voulait pas parier sur moi autant que d'autres clubs. Et au final je suis heureux parce que je pense que ces clubs ne se sont pas trompés en pariant sur moi", a expliqué le nouveau latéral droit du PSG, lucide.

Hakimi n'est plus le même joueur

Depuis, celui qui a été champion d'Italie avec l'Inter Milan la saison dernière a fait son chemin. Mardi soir, ce sera un nouveau joueur qui ira défier ses anciens coéquipiers. "J'ai quelques années de plus, je suis plus mature, j'ai plus d'expérience. À Madrid, je suis venu de la Castilla, jouant avec les jeunes et sans avoir d'expérience professionnelle à un haut niveau. Maintenant, après avoir joué dans plusieurs clubs et dans de grandes équipes, j'ai de l'expérience, de la maturité et des responsabilités", a-t-il rappelé. À lui d'en faire étalage.