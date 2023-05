PSG : Pourquoi Neymar pourrait-il convenir à Arsenal ? Emmanuel Petit donne sa théorie

Arsenal fait partie des clubs liés à Neymar, et Emmanuel Petit pense que la superstar brésilienne pourrait convenir parfaitement aux Gunners.

Neymar fait l'objet de nombreuses discussions au Paris Saint-Germain en vue du mercato estival. Il reste lié à un contrat à long terme en France, mais les supporters mécontents se sont de nouveau retournés contre lui au cours d'une nouvelle campagne marquée par les blessures. Un transfert en Angleterre pourrait être envisagé, Manchester United, Arsenal et Chelsea étant annoncés sur les rangs.

"Je serais ravi de le voir à Arsenal"

Emmanuel Petit, de son côté, affirme que le joueur créatif de 31 ans s'intégrerait parfaitement dans les plans de Mikel Arteta à l'Emirates Stadium : "Je pense que Neymar conviendrait à n'importe quel grand club. S'il vient à Arsenal, je serais ravi et je pense qu'il le sera aussi. Je pense qu'il appréciera le football technique et le style d'Arsenal".

"Il aimerait jouer avec des joueurs plus jeunes, car il est lui-même assez mûr. Il aura aussi une revanche à prendre sur tout ce qu'il a vécu au PSG et sur les larmes qu'il a versées à la Coupe du monde. Je pense qu'il sera heureux de rejoindre Arsenal si c'est le cas. Il peut jouer à gauche et à droite, et en raison de ses blessures à la cheville, il peut être un joueur de rotation", a ajouté le champion du monde 1998 à Genting Casino.

"Si j'étais Vinicius, je ne partirais pas"

Alors que Petit pourrait voir plus de Samba à Arsenal en la personne de Neymar, il n'est pas convaincu que Vinicius Junior devrait envisager de quitter le Real Madrid malgré les insultes racistes qu'il a subies lors de sa dernière sortie en Liga. Le Français, qui a passé du temps en Espagne avec le FC Barcelone au cours de sa carrière, a ajouté : "Si j'étais Vinicius Jr, je ne viendrais pas à Arsenal maintenant".

"Il joue dans le plus grand club du monde et depuis deux ans, il est formidable. Je me souviens qu'il y a trois ans, il était très critiqué, même par ses coéquipiers. Aujourd'hui, il joue avec beaucoup de personnalité et il se débrouille très bien. J'ai été choqué par ce que j'ai vu lorsque le Real Madrid a joué contre Valence ce week-end. Même les réactions d'après-match de la Liga et du conseil d'administration m'ont amené à me demander ce qui n'allait pas chez eux", a ajouté l'ancien Gunner.

"La majorité des Espagnols ne sont pas racistes"

"Je ne comprends pas ce qui se passe. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que cela arrive, et Vinicius Jr n'est pas la dernière personne à qui cela arrivera. S'il quitte le Real Madrid à cause de cela, ce sera une erreur. La majorité des Espagnols ne sont pas comme ça, ce n'est qu'une minorité. De plus, cela peut arriver n'importe où dans le monde. Quand vous quittez le Real Madrid, il est difficile de trouver le bonheur ailleurs", a conclu Emmanuel Petit.

Arsenal devrait être très actif lors du mercato estival, Mikel Arteta cherchera à renforcer un effectif qui a échoué de peu dans la course au titre de Premier League lors de la campagne 2022-23 afin d'être à nouveau dans la course la saison prochaine tout en étant performant pour son retour en Ligue des champions.