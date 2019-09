PSG, Paulo César : "J'espère que Neymar a compris certaines choses"

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain espère que l'international brésilien aura retenu des leçons de son mercato agité.

Passé au PSG entre 2002 et 2007, Paulo César fait partie des nombreux Brésiliens ayant représenté le club de la capitale au cours de son histoire. L'ancien milieu de terrain garde un oeil avisé sur l'actualité du champion de en titre et a forcément commenté le dossier Neymar. Dans une interview accordée à Le Parisien, Paulo César est revenu sur le match de l'international brésilien contre ce samedi ainsi que sur l'accueil du Parc des Princes.

"Pour moi, il a effectué un match intelligent. En première période, il n'a presque pas gardé le ballon, juste trois touches maximum, car il savait qu'il serait sifflé. Il a été bon dans les passes et les déplacements. Ensuite, il a commencé à davantage se lâcher. Son but, c'est du pur Neymar ! Les sifflets ? Par rapport à ce qui s'est passé dans les médias tout l'été, ça me paraît tout à fait normal. Il faut comprendre les supporters qui défendent leur club, ils ont le droit de manifester. Mais leur amour du PSG doit être plus fort que ça. J'espère ça ne va trop durer quand même, car cette ambiance bizarre, ça ne pénalise pas seulement Neymar mais aussi le club, l'équipe", a déclaré l'ancien joueur du PSG.

Paulo César est optimiste pour la saison du Brésilien : "Le mercato est fini. Mentalement, il est obligé de se remettre à 100 % à la disposition du PSG. J'espère que Neymar donnera la réponse que tout le monde attend sur le terrain. Il faut qu'il prouve qu'il est redevenu fort. En arrivant au PSG, il était dans les trois meilleurs joueurs du monde. Depuis deux ans, il n'en fait plus partie. On connaît ses capacités, donc c'est normal d'attendre beaucoup mieux de lui".

"Neymar doit se fixer des limites"

"Oui, je crois au retour de Neymar à son meilleur niveau. Il a encore besoin de matchs, donc on va attendre. Ça fait deux ans qu'il rate des matchs importants. Neymar a été blessé deux fois gravement. Ce n'était pas des déchirures, donc ce n'est pas son hygiène de vie qui l'a impacté. Ce qu'il fait en privé ne me regarde pas. Mais il doit quand même faire attention. S'il s'occupe bien de son corps, c'est le meilleur moyen d'éviter les blessures", a ajouté le Brésilien.

Paulo César espère que Neymar aura appris les leçons de son été mouvementé et ne reproduira pas les mêmes erreurs à l'avenir : "Depuis qu'il est au PSG son image est un peu discutée. Les réseaux sociaux, c'est costaud (sic), ça peut salir une réputation. Neymar devrait savoir se fixer des limites dans ce domaine. Normalement avec l'âge, tu t'assagis et tu progresses mentalement. J'espère qu'il a compris certaines choses".

Enfin, l'ancien du PSG a donné son regard sur le club de la capitale cette saison : "L'arrivée de Gueye va permettre de boucher un trou au milieu. Il y a Icardi aussi. L'équipe est mieux équilibrée grâce à ce bon recrutement. Avec un Neymar à 100 % et cet effectif plus riche, le PSG peut nous faire rêver cette saison. Après ce qui s'est passé les années précédentes, il y a encore beaucoup de doutes sur les capacités du PSG en . Ce match contre le Real est un premier bon test pour l'équipe".