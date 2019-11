PSG, pas de naming pour le Parc des Princes avant 2024

L’enceinte de la capitale française ne pourra être renommée avant d’être agrandie. Et les travaux en ce sens ne pourront être bouclés avant 2024.

Les fans de première heure du PSG et tous ceux qui sont attachés à ce qui fait l’histoire de ce club peuvent être soulagés. Provisoirement, du moins. Alors que les responsables franciliens viennent d’annoncer que la quête d’un contrat naming vient d’être lancée, il s’avère que le changement de nom pour le Parc des Princes ne pourra être effectif avant cinq ans.

Le futur contrat de sponsoring est directement lié aux travaux qui devraient permettre à l'enceinte du XVIe arrondissement de la capitale de changer de dimension. Et les travaux en question sont eux-mêmes liés à la fin des Jeux olympiques de 2024, qui se déroulent à Paris. Le stade Parc des Princes fait partie du périmètre olympique prévu par l'organisation pour ce grand évènement et ne peut, de fait, être agrandi d’ici là. Les entreprises qui se voyaient associer leur nom aux champions de vont donc devoir patienter.

Le PSG devra abandonner le Parc pendant deux ans

Les actuels dirigeants parisiens ont fait de ce projet d’agrandissement du Parc l’une de leurs priorités. Nasser Al-Khelaifi savent que pour jouer dans la cour des grands et pouvoir définitivement rivaliser avec les meilleurs d’Europe, il est impératif de s’assurer une meilleure affluence que celle dont ils bénéficient aujourd’hui (47000 places). Ils y pensent depuis la venue du QSI, et ils ont bien l’intention de fructifier ce plan. Et cela traduit aussi leurs intentions de rester à Paris pendant de longues années encore et au-delà du Mondial 2022, contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler par le passé.

À noter que si agrandissement il y a pour le Parc des Princes, le PSG va être dans l’obligation d’évoluer dans une autre enceinte pendant quelques temps. Une période minimum de deux ans serait même nécessaire pour l’ensemble des travaux, si l’on se fie à ce que rapporte le Parisien. Rien n’a filtré pour le moment concernant le fief pouvant accueillir temporairement les champions de France. Un emménagement au Stade de France serait-il envisageable ?