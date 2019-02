Parc des Princes : le PSG ouvert au naming du stade ?

Bientôt un naming pour le Parc des Princes ? Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a récemment ouvert la porte à cette éventualité…

Après l’Orange Vélodrome pour l’Olympique de Marseille, pourrait-on voir un jour le Parc des Princes SFR ou Bouygues ? Pour l’instant, il ne s’agit que d’une fiction, mais le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a ouvert la porte à cette éventualité lors de la conférence de presse annonçant le sponsoring maillot avec le groupe Accor

"C’est un sujet sur lequel on réfléchit. Tous les clubs ont un naming aujourd’hui" , concédait le Qatari la semaine passée, dans des propos rapportés par Le Parisien. Évidemment, cela devrait prendre pas mal de temps avant qu’une marque ne réussisse à convaincre la direction francilienne, et il faudrait ensuite obtenir l’accord de la Mairie, à qui le stade appartient.

"Nous refuserions par exemple un Monsanto Parc des Princes"

"La Ville doit donner son avis afin que le nom éventuel soit conforme aux valeurs de Paris, a confirmé Jean-François Martins, adjoint à la Mairie en charge des sports, dans les colonnes du quotidien régional. Nous refuserions par exemple un 'Monsanto Parc des Princes' ou le nom d’un marchand d’armes."

Et quel bénéfice pour le PSG ? À Lyon, le naming de Groupama rapporte environ 3,5 M€ par an. À Marseille, cette somme descend à peu près à 2,7 M€ avec Orange. D’après plusieurs experts interrogés par Le Parisien, les Rouge et Bleu pourraient espérer recevoir un chèque compris entre 8 et 10 M€ par saison. Reste à savoir ce qu’en diraient les amoureux du Parc des Princes…