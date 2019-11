PSG - Cédric Villani, candidat à la Mairie de Paris, crée le malaise avec le "Parc Saint-Germain"

Il s'agit d'un comble pour un mathématicien, mais Cédric Villani n’a pas pris le temps de réviser ! En pleine campagne pour la Mairie de Paris, le député LREM fait actuellement la tournée des médias, et nos confrères de BFM Paris ont eu la bonne idée de l’interroger sur le .

Est-il possible de vouloir briguer la Mairie sans en savoir un minimum sur le PSG ? Difficile à dire, mais cela semble être le cas de M. Villiani, qui n’a pas réussi à faire autre chose que bégayer lorsqu’on lui a demandé le nombre de champions du monde présents au sein de l’effectif parisien.

N’importe quel connaisseur de football aurait répondu en quelques secondes, mais Villani a préféré changer rapidement de sujet pour éviter la question. Et cela aurait pu être une bonne tactique s’il n’avait pas sorti un énorme lapsus dans la foulée…

"Ça m'arrive de regarder le football, a d'abord expliqué le député LREM. Ça m'arrive aussi d'aller au Parc Saint-Germain. On m'y voit. Je vais applaudir Kylian Mbappé, je vais applaudir Angel Di Maria…"

Quand on écoute Cédric Villani, on sent le supporteur sincère du PSG en lui.

"Ca m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain", je ne vais pas m'en remettre pic.twitter.com/O1uT6dpgUW