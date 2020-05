PSG, Paredes : "Neymar va rester avec nous"

Le milieu de terrain argentin du PSG a encensé Marco Verratti et Neymar. Il a également parlé des difficultés du club en Ligue des champions.

Arrivé à l'hiver 2019, Leandro Paredes s'est rapidement adapté au vestiaire parisien. Si sur le terrain, l'Argentin n'a pas toujours été épargné par les critiques, il est très apprécié de ses coéquipiers et est notamment proche de Neymar. Dans une interview accordée à Fox Argentina, Leandro Paredes a donné de ses nouvelles, lui qui resté en durant le confinement : "J’aurais aimé rentrer en , mais bon, je suis resté, il y a des jours sans, mais il faut aller de l’avant".

Le milieu de terrain argentin a encensé deux de ses coéquipiers, en l'occurrence Neymar et Marco Verratti : "Le meilleur milieu du monde ? Je pense que c’est Verratti. C’est impossible de lui prendre un ballon, il va toujours s'en sortir. Et il est très agressif. La vie avec le groupe parisien ? L’effectif est incroyable, je profite chaque jour, aux entraînements, d’être avec ces joueurs pour jouer. Le niveau est très élevé, il faut toujours donner le maximum".

"Les supporters veulent gagner la C1 autant que nous"

L'article continue ci-dessous

"Ma relation avec Neymar ? Nous parlons beaucoup, il m’appelle toujours. Il va rester ou il retourne au Barça ? Je suis tranquille, il va rester avec nous", a avoué Leandro Paredes. L'Argentin a défendu la ferveur des supporters parisiens : "Des supporters qui ne sont pas particulièrement passionnés, l’image est juste ? Non, ils sont très passionnés, ils veulent gagner la Ligue des Champions autant que nous, on espère que cette année ce sera possible".

Plus d'équipes

Leandro Paredes a analysé les difficultés rencontrées par le PSG en jusqu'ici : "Je crois que nous sommes en train de changer la mentalité du club, comme on l’a vu lors du match retour face au . La mentalité est différente en championnat de celle en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, tu ne peux pas te relâcher une seule seconde alors que le niveau de la peut te le permettre. La qualité supérieure de nos joueurs fait que l’on peut toujours gagner au final. Si on change de mentalité en Ligue des Champions avec les mêmes joueurs, la même équipe, cette rage de vaincre nous fera gagner".

Enfin, le milieu de terrain a clamé son amour pour Boca et évoqué la sélection argentine : "J’étais très triste de partir de Boca parce que j’aurais aimé jouer plus de matches. J’espère pouvoir revenir. Je veux rendre au club tout ce qu’il m’a donné. Je veux revenir avec un bon niveau, pas pour prendre ma retraite (...) L'Argentine ? Le groupe est formidable, tout le monde s’intègre très vite. Par exemple je n’ai côtoyé Nico Dominguez que deux fois, mais on se parle chaque semaine depuis. Je me sens bien avec tous sur le terrain, De Paul, Lo Celso..".