PSG, Herrera "n'a pas célébré" le titre de champion de France

Le milieu de terrain espagnol est revenu sur l'attribution particulière du titre de champion de France qu'il aurait aimé fêter sur le terrain.

Le a décroché le neuvième titre de champion de de son histoire cette saison, un titre particulier marqué par une saison non terminée en raison de la pandémie de Coronavirus. Les joueurs du PSG n'ont donc pas pu fêter leur titre de champion avec leurs supporters, et encore moins avec une victoire sur le terrain. Dans une interview accordée à ESPN, Ander Herrera, champion de France pour la première fois de sa carrière, a reconnu qu'il n'avait pas été capable de célébrer normalement ce titre.

"Pour être honnête, je ne l'ai pas célébré. J'adore le football mais j'aime jouer au football et gagner des trophées sur le terrain. Bien sûr, c'est bien d'avoir un titre de plus mais ce n'est pas pareil. Je voulais célébrer avec nos fans et mes coéquipiers. Je n'ai pas remporté de titre de champion depuis que je suis un professionnel car à Manchester, nous avions la possibilité de gagner des trophées mais pas la , donc je l'attendais avec impatience mais nous ne pouvions pas le faire sur le terrain", a analysé l'Espagnol.

"Triste de remporter mon premier titre de champion comme ça"

"Je pense que c'est bien mérité car nous avions 12 points d'avance sur Marseille mais c'est ce que c'est. J'espère que nous pourrons nous battre pour les titres de coupe que nous devons encore jouer sur le terrain avec les fans dans le stade et voyons si nous pouvons aussi nous battre pour la Ligue des Champions. Pour être honnête, c'est assez triste de remporter mon premier titre de champion comme ça", a ajouté le milieu de terrain espagnol.

Ander Herrera est également revenu sur son départ de , révélant qu'il ne souhaitait pas, à l'origine, quitter les Red Devils. "Quand je regarde en arrière il y a un an, mon intention n'était pas de quitter Manchester United. J'avais des opinions différentes avec le conseil d'administration mais je les respecte. Je les respecte beaucoup. Ils font des choses pour Manchester United et je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent le contraire".

"Ils souffrent vraiment quand les choses ne vont pas bien et ils se battent vraiment pour ramener Manchester United. Je n'étais pas d'accord avec certaines des décisions qu'ils ont prises, mais cela se produit dans le football. Cela se produit dans toutes les entreprises. En dehors de cela, je les respecte. J'avais une excellente relation avec Ed Woodward et avec les propriétaires quand ils sont venus, donc je n'ai rien à redire avec eux", a conclu l'Espagnol.