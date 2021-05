PSG, Omar Da Fonseca se prononce sur la venue de Lionel Messi

Le consultant de beIN Sports a donné son point de vue sur l'avenir de Lionel Messi et sur une possible signature au PSG cet été.

En fin de contrat cet été, Lionel Messi n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir et aura un choix important à faire. Mais pas tout le monde ne peut s'offrir le génie argentin. Aujourd'hui deux pistes se détachent, une prolongation au FC Barcelone ou une arrivée au PSG. Dans une interview accordée à Foot Mercato, Omar Da Fonseca s'est montré très emballé en cas de signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et estime qu'il est possible que ce scénario voit le jour.

"Ici, le tapis rouge existe, Messi pourrait avoir sa photo sur la Tour Eiffel très vite, qu'il y aura plein de choses préparées en amont pour le séduire, et d'autres éléments sont envisageables, il est fort probable qu'ils aillent jusqu'au bout pour Lionel Messi. Moi, je veux que Lionel Messi vienne au Paris Saint-Germain. Vous imaginez bien que si Messi vient à Paris, je loue trois sièges au Parc des Princes. Je me prends une petite gazinière et je vis vingt quatre heures sur vingt quatre au Parc des Princes. Pour nous illuminer, qu'il illumine encore la ville lumière ! Moi je veux qu'il vienne dès demain matin, je l'aide à faire le déménagement !", a indiqué l'ancien attaquant du PSG.

Omar Da Fonseca pense que l'Argentin peut continuer au Barça, mais pour cela le challenge sportif présenté devra le convaincre : "L'accord de Lionel Messi avec le Barça doit dépendre en fonction de quelle équipe ils vont faire autour de lui. Que Neymar revienne, qu'il y ait d'autres joueurs qui vont venir, c'est une obligation pour le garder. L'idée générale de Barcelone, de la Catalogne, des médias, des supporters, de tout le monde, c'est que Lionel Messi reste. Ils vont lui faire un contrat à vie. Et que les deux années qu'il lui reste, il puisse essayer de gagner une nouvelle Ligue des champions".

"Aguero peut satisfaire Messi sur le côté affectif, pas le sportif"

"Laporta a aussi gagné son élection par rapport à ce qu'il représente, ce qu'il a fait mais aussi comme on dit en "sous-marin", il a dit qu'il avait presque obtenu l'accord de Lionel Messi. Et je crois que c'est ce qui va se passer. Faire venir Aguero pour le convaincre de rester ? Entre nous, on peut se le dire, c'est un peu un cas de complaisance. Mais tu ne peux pas parler de Neymar ou de Suarez et parler d'Aguero. C'est un joueur qui est dans une situation de déclin. Son apogée est plutôt derrière lui. Cela va satisfaire Messi sur le côté affectif, mais il va falloir gagner des matches et marquer des buts. Pour cela, il faudra d'autres éléments de qualité, et un avant-centre. Il faudrait un ou deux attaquants très forts", a ajouté l'Argentin.

Le consultant beIN Sports regrette la vente de Luis Suarez l'été dernier : "Le Barça devait garder la paire Messi-Suarez ? Dans une réalité footballistique qui n'est pas la mienne, de mon époque, des fois je ne suis pas d'accord, c'est au détriment... Mais bon apparemment, ça fait partie de la progression. Et s'alléger d'une situation qui apparue assez lourde en terme d'approche pour ce duo Messi-Suarez. Et la direction, qui était aussi je pense un peu en opposition avec Lionel Messi a voulu plutôt trancher !"

"Du point de vue du supporter de football, bien évidemment qu'on préfère avoir Suarez-Neymar-Messi que Braithwaite-Trincao-Messi. Sportivement, oui c'était une erreur. Oui parce qu'il part sans avoir essayé de le remplacer. Je croyais que Suarez partait mais qu'ils allaient faire venir une personne. Même un joueur qui était un espoir, mais ils ont fait venir personne. Antoine Griezmann était déjà là et même Martin Braithwaite. Dans l'acte, c'est un acte fort, ils ont viré quelqu'un et ce quelqu'un était une icône, une pièce hyper importante mais surtout sans aucune possibilité de le remplacer", a conclu Omar Da Fonseca.