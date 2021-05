Adriano veut voir Messi avec Guardiola

Adriano veut voir le duo "de rêve" Lionel Messi et Pep Guardiola réunis à Barcelone !

Le six fois vainqueur du Ballon d'Or pourrait quitter le Barça cet été s'il ne prolonge pas au sein du club catalan.

Unnouveau bail est évoiqué pour Messi, ainsi que des discussions sur de nouveaux défis à relever ailleurs, mais toute décision sur son avenir sera retardée jusqu'à l'été.

L'ancienne star du Barca, Adriano, a raconté à RAC1 ses efforts pour que son ancien coéquipier prolonge : "Je ne sais rien de Leo, tout ce que je sais, c'est qu'il lui reste trois matchs et nous ne savons rien. Mais avec un peu de chance, Messi reste. "

Pep Guardiola a déclaré régulièrement qu'il espérait voir l'emblématique argentin rester à Barcelone. Il a été suggéré qu'il pourrait le rejoindre à un moment donné en Catalogne, Adriano estimant que Guardiola serait prêt à revenir au Camp Nou.

"Ce serait un rêve pour Pep de retourner au Barça, un rêve des fans et des gens du club. «Quand Pep est parti, il avait besoin de changer de décor, d'essayer d'autres choses, mais maintenant les portes sont ouvertes, sans aucun doute."

"C'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai vu dans le monde du football. J'espère qu'il reviendra et que les gens l'apprécieront."

Le compatriote d'Adriano, Neymar, a lui aussi été lié au Barca. Il s'est cependant engagé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 et semble avoir fermé cette porte.

"Je ne sais pas si Neymar a eu raison d'aller à Paris, ce n'est pas facile de quitter Barcelone", a déclaré Adriano. «Il a pu choisir entre rester ou partir et au moment où il est parti, je lui ai souhaité bonne chance, comme je le fais avec mes amis."

«S'il a renouvelé c'est parce qu'il y sera à l'aise. C'est dommage que Messi et Ney ne se retrouvent pas. Ils sont deux des meilleurs joueurs que nous puissions avoir, avec Luis Suarez. "Ils ont marqué une époque au Barça et dans le football. C'était incroyable. Je n'aurais jamais voulu être un défenseur de l'opposition avec ces trois devant moi. Si vous marquez Leo, vous avez libéré Ney et Luis. C'était imparable. C'était l'un des meilleurs tridents que j'aie jamais vu jouer, car il y avait aussi un lien personnel."