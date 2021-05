Messi et Cristiano Ronaldo détrônés

Qui a dit que Lionel Messi raflait tout sur son passage ? Pas Forbes en tout cas. Le célèbre magazine américaine publie annuellement son classement des sportifs les mieux payés au monde et cette année, ce n’est pas l’Argentin qui arrive en tête.

Propulsé sur la plus haute marche en 2019, le n°10 du Barça avait été détrôné par Roger Federer en 2020 et l’a encore été par Conor McGregor cette année. La star du MMA est le sportif le mieux payé en 2021 avec des revenus qui atteignent pratiquement 150 millions d’euros.

L’Irlandais n’a pourtant disputé qu’un seul combat, qui lui a certes permis d’empocher 22 millions d’euros, mais il tire sa fortune de ses activités diverses dont une entreprise de whisky.

Des activités qui le rendent riche et qui lui permettent de déloger Messi de son piédestal mais aussi de remporter son pari fait avec CR7 il y a quelques années où il assurait au Portugais qu'il serait plus riche que lui un jour.

Avec « seulement » 107 millions d’euros, l’Argentin prend la deuxième place de ce classement juste devant Cristiano Ronaldo (99 millions d’euros). En fin de contrat avec le Barça mais pouvant toujours prolonger en Catalogne cet été, Lionel Messi pourrait bien rafler la mise l'année prochaine. Si l’on prend en compte les sommes en dollars, ils sont d’ailleurs quatre à avoir passer le seuil des cent millions avec le joueur de NFL, Dak Prescott (107 millions de dollars).

Troisième sportif le mieux payé en 2019, Neymar fait une chute au classement. Le meneur du PSG n’est plus que sixième avec 95 millions de dollars contre 105 millions en 2019. Premier en 2020, Roger Federer paye son absence sur les circuits de tennis mais reste à une très honorable septième place (75 millions d’euros) juste devant Lewis Hamilton.

Le classement :

1- Conor McGregor – 149 millions d’euros

2- Lionel Messi – 108 millions d’euros

3- Cristiano Ronaldo – 99 millions d’euros

4- Dak Prescott – 89 millions d’euros

5- LeBron James – 80 millions d’euros

6- Neymar – 79 millions d’euros

7- Roger Federer – 75 millions d’euros

8- Lewis Hamilton – 68 millions d’euros

9- Tom Brady – 63 millions d’euros

10 - Kevin Durant – 62 millions d’euros

Here are the world's 10 highest-paid athletes: https://t.co/veKcj2P39p pic.twitter.com/owlrqwKlV4