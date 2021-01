PSG-OM : un retour aux airs de revanche pour Neymar

De retour dans le groupe, Neymar va retrouver l'OM quatre mois après son altercation avec Alvaro Gonzalez lors de la défaite (1-0) à Paris.

Neymar est de retour. Un mois après sa blessure à la cheville, la star brésilienne pourrait retrouver le terrain face à l' ce mercredi (21 h) pour le . Mardi matin, à l'entraînement du PSG, l'ancien Barcelonais était dans l'équipe des supposés titulaires testée par Mauricio Pochettino. Il pourrait donc démarrer la rencontre deux jours seulement après avoir repris l'entraînement collectif.

Le retour en compétition de Neymar pourrait se faire dans un contexte particulier. Si Keylor Navas assure que le groupe n'est pas habité par un sentiment de revanche, personne n'a oublié pour autant le Classique perdu en septembre (1-0), au Parc des Princes. Encore moins Neymar, dont l'altercation avec Alvaro Gonzalez avait fait polémique.

Quatre mois après, on ne sait toujours pas si Alvaro Gonzalez a tenu des propos à caractère raciste à l'encontre de Neymar, expulsé en fin de match. On ne saura certainement jamais le fin mot de l'histoire. D'ailleurs, la LFP, faute de preuves tangibles, avait décidé de ne sanctionner aucun des deux joueurs à la suite de cette affaire. Mais l'électricité qui s'était dégagée de cette rencontre ajoute un petit peu de piment aux retrouvailles qui se feront dans un Stade Bollaert-Delelis à huis clos.

Ces deux derniers jours, Neymar n'a pas ressenti de gênes particulières à l'entraînement. Il semble prêt à en découdre. "Neymar reste un joueur très professionnel. Il a été blessé et comme à chaque fois dans ce genre de situation, il fait tout pour être à 100%. On a envie qu'il soit sur le terrain, je l'ai vu s'entraîner et il a l'air très bien", disait Keylor Navas à propos de son partenaire mardi en conférence de presse.

Sa présence sur le terrain, si elle se confirme, ne devrait pas chambouler les plans de Mauricio Pochettino d'un point de vue tactique. L'ancien coach des Spurs apparaît décidé à maintenir son 4-2-3-1 mercredi. Neymar pourrait y occuper un rôle central en position de milieu offensif gauche, laissant Marco Verratti en n°10. C'était l'idée travaillée mardi matin. L'international brésilien se serait montré en jambes malgré son manque de rythme évident. Plutôt bon signe.