PSG-OM : Des retrouvailles Alvaro-Neymar ?

Après les incidents du match PSG-OM le 13 septembre, Neymar et Alvaro pourraient se recroiser lors du Trophée des champions.

Ce sera un match dans le match, si les deux joueurs sont alignés. Ce mercredi 13 janvier, le PSG et l'OM vont s'affronter à l'occasion du Trophée des champions 2020 et ce match pourrait marquer les retrouvailles entre Alvaro Gonzalez et Neymar. À condition que le Brésilien joue puisqu'il vient seulement de reprendre le chemin de l'entraînement.

Un classique houleux

Le 13 septembre 2020, le Classique, remporté par l'OM 1-0 au Parc des princes, avait été houleux avec pas moins de cinq cartons rouges (Kurzawa, Paredes, Neymar, Benedetto et Amavi). Après la rencontre, Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez de racisme.

La commission de discipline de la LFP avait décidé de ne sanctionner aucun des deux joueurs : « Pas d'élément suffisamment tangible. Il y a un doute, donc ce doute juridiquement doit profiter aux joueurs. Après instruction du dossier, audition des joueurs et des représentants des clubs, la Commission constate qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment probants lui permettant d'établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire du joueur Alvaro Gonzalez à l'encontre de Neymar durant la rencontre, ni de Neymar à l'encontre d'Alvaro Gonzalez. »

Alvaro Gonzalez très marqué par l'affaire

Alvaro Gonzalez avait été profondément marqué par cette affaire comme il l'avait confié à nos confrères du Mundo Deportivo : « J'ai commencé à recevoir plus de deux millions de messages sur mon téléphone, je n'avais jamais vu un tel chiffre, avec toutes sortes de menaces, des messages dans d'autres langues. Je ne comprenais rien. Ils m'ont envoyé des photos des voitures que nous utilisions, ils disaient qu'ils allaient venir chez moi pour me tuer, il y a aussi eu des messages à mes parents avec leur magasin qui disaient qu'ils allaient les tuer aussi. »

Après cet épisode, le défenseur olympien avait annoncé qu'il ne souhaitait plus évoquer ce mauvais souvenir : « J'ai beaucoup parlé de ça, j'ai répondu à toutes les questions possibles. Tout ça, c'est fini, j'ai besoin de parler de football. Le plus important, c'est l'OM. »

Mais avec le match PSG-OM du Trophée des champions, les journalistes présents à la conférence de presse, ont relancé l'affaire. Coéquipier d'Alvaro Gonzalez, Nemanja Radonjic préfère ne pas enflammer les débats : « Alvaro est toujours motivé. Ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas raciste. Ce sont des choses qui arrivent, il y a toujours des histoires comme ça autour des grands matchs. C'est normal dans le football. »

Quant à André Villas-Boas, il préfère ne pas s'exprimer sur le sujet : « C'est un cas qui est encore devant la justice (n.d.l.r. : Alvaro Gonzalez a porté plainte après les menaces reçues par sa famille) et donc je ne veux pas trop parler de ça. Alvaro a pas mal souffert de cette histoire. »