PSG-OM : Neymar et Kimpembe titulaires, Mbappé remplaçant ?

Mauricio Pochettino pourrait laisser Kylian Mbappé sur le banc mercredi (21 h) contre l'OM et lancer d'entrée Neymar et Presnel Kimpembe.

Et si Kylian Mbappé ne débutait pas mercredi contre l'OM ? L'idée ferait son chemin dans l'esprit de Mauricio Pochettino. Selon les derniers échos de l'entraînement ce mardi matin au Camp des Loges, le natif de Bondy, bien que présent pour la séance, n'aurait pas participé à la mise en place avec les supposés titulaires pour le Trophée des champions.

Lors de cette mise en place, Pochettino et son staff auraient fait travailler l'équipe toujours en 4-2-3-1, avec Marco Verratti maintenu en pointe haute du milieu de terrain, derrière un trio d'attaque composé de Mauro Icardi (plutôt que Kean), Angel Di Maria et Neymar. Le Brésilien aurait semblé en jambes après sa blessure à la cheville et postulerait donc à une place de titulaire.

Icardi en pointe plutôt que Kean ?

Également de retour de blessure, Leandro Paredes et Danilo Pereira faisaient la paire à la récupération en fin de matinée. Presnel Kimpembe aurait pris part aux exercices avec ce même groupe, associé en défense centrale à Marquinhos. Enfin, Timothée Pembélé à droite, et Mitchel Bakker à gauche, occupaient les couloirs. Ces derniers pourraient être préférés à Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa.

Rappelons que Colin Dagba a été testé positif à la COVID et est forfait pour le Classique. Pochettino sera privé également de Rafinha Alcantara, Thilo Kehrer (COVID) et Juan Bernat. Alexandre Letellier ne fera pas le déplacement à Lens non plus. Le troisième gardien parisien est blessé au coude. Une blessure qui l'éloignera des terrains pendant quelques jours.

La compo probable du PSG :

Navas - Pembele, Marquinhos (c), Kimpembe, Bakker - Paredes, Danilo P. - Verratti - Di Maria, Neymar - Icardi