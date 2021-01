PSG-OM, Keylor Navas : "Dans le vestiaire, on ne parle pas de vengeance"

En conférence de presse, le gardien parisien a évoqué le choc qui va opposer le PSG à l'OM ce mercredi (21 h) pour le Trophée des Champions.

Avant le qui se jouera à Lens mercredi (21 h) entre le PSG et l'OM, Keylor Navas était en conférence de presse ce mardi après-midi. Le gardien parisien assure que son équipe n'est pas animée par un sentiment de revanche après la défaite 1-0 de septembre au Parc des Princes.

L'état d'esprit du groupe avant PSG-OM

Keylor Navas : On est tous très tranquilles. On a confiance en nous, on a bien travaillé. Dans le vestiaire, on ne parle pas de vengeance. C'est une finale. On veut la gagner et c'est le plus important. (...) En septembre, il y a eu des choses qui se sont passées (défaite 1-0, plusieurs expulsions et l'affaire Alvaro-Neymar). L'équipe est prête à jouer. On doit apprendre de nos erreurs. On veut gagner ce match en jouant un beau football et en étant supérieur à l'équipe adverse. En tant que professionnel,on doit retenir ce qui a été bien fait et mal fait, sans commettre les mêmes erreurs.

Mauricio Pochettino

Chaque entraîneur a son style. Petit à petit, on s'adapte à ce qu'il souhaite mettre en place. On s'adapte à sa philosophie de jeu. Il a une idée très ordonnée du jeu, il cherche le mouvement pour l'équipe et on travaille dans ce sens.

Le statut de Navas au PSG

Je me sens très heureux. J'ai des responsabilités et j'ai toujours envie de mettre mon expérience et mes connaissances au service du collectif. J'essaye de travailler avec humilité. Je ne veux jamais perdre. Il y a un titre à gagner et j'espère qu'on pourra ajouter ce titre à notre palmarès. Ce sera compliqué mais on veut gagner.

"On a envie que Neymar soit sur le terrain"

Le PSG frappé par la Covid-19

C'est toujours un problème. On s'inquiète. Pas seulement au niveau personnel, mais au niveau mondial. Le club travaille pour qu'on soit dans les meilleures conditions sanitaires. Nous aussi on reste responsables. On prend soin de nous pour que le virus ne nous infecte pas.

Neymar de retour

Neymar reste un joueur très professionnel. Il a été blessé et comme à chaque fois dans ce genre de situation, il fait tout pour être à 100%. On a envie qu'il soit sur le terrain, je l'ai vu s'entraîner et il a l'air très bien. Maintenant, c'est le staff qui décidera.

Le sujet de la baisse des salaires des joueurs

On est tous conscients de la situation. Pendant le confinement, on a eu une baisse salariale, c'était important surtout qu'on ne jouait pas à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. On gagne notre salaire au quotidien, on le mérite. Pour l'instant, on ne nous a rien demandé donc je ne veux pas en dire trop à ce sujet.