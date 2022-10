PSG - OM : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG et l’OM se retrouvent dimanche soir pour un nouvel face à face. Le bras de fer entre les deux rivaux s’annonce plus équilibré que jamais.

Trois points. C’est ce qui sépare aujourd’hui le PSG de l’OM en tête du classement de la Ligue 1. Voir les deux équipes s’avancer vers le Classique avec un écart aussi réduit n’était pas habituel ces dernières années. D’où l’intérêt du match qui se joue ce dimanche. Sur le papier, la rencontre a tout pour raviver la rivalité ancestrale entre les deux équipes.

Place au terrain pour le PSG

Ce PSG – OM a un vrai intérêt. Pourtant, une fois n’est pas coutume, le sportif est passé au second plan lors des jours précédant le match. C’est ce qu’a déploré Christophe Galtier lors de sa dernière conférence de presse. Mais, il pouvait difficile en être autrement vu toutes les affaires qui ont éclaté au sein du club de la capitale cette semaine. L’interrogation désormais concerne le moral des Parisiens. Sont-ils impactés par ce qui se dit à l’extérieur ou restent-ils concentrés sur leur sujet ? La question prévaut surtout pour leur star, Kylian Mbappé.

Toujours invaincu cette saison, toutes compétitions confondues, Paris doit donc montrer contre l’OM que les secousses qui touchent le club n’ont pas d’influence sur le terrain. En gagnant dimanche, les Franciliens rassureraient tout le monde concernant leur ambition et leur état d’esprit. En revanche, un revers, ou même un nul, et c’est la crise à tous les étages qui risque de survenir. Un scénario à éviter à tout prix, même si sportivement un revers ne sera pas catastrophique.

L’OM ne vient pas en victime expiatoire

Côté marseillais, et même si Pau Lopez a souligné qu’il n’y a « pas de bon moment » pour affronter Paris, on sent qu’il y a un bon coup à jouer. Les Olympiens doivent profiter des doutes de leurs opposants, sans victoire depuis trois matches, ainsi que de leur propre dynamique pour tenter d’accrocher un deuxième succès au Parc en l’espace de deux ans. Igor Tudor, leur entraineur, se verrait bien faire tomber le gros ogre parisien à l’occasion de son premier PSG – OM. C’est pour ça qu’il a encouragé à ses joueurs à ne pas se renier à l’occasion de ce choc. Un discours qui doit plaire, même si on attend de voir ce qu’il en sera dans les faits avant de juger. Avant le Croate, d’autres entraineurs ont cherché à embêter Paris sur ses terrains avant de se casser les dents. Un bon vieux 0-0, comme celui arraché par Rudi Garcia pour ses débuts sur le banc marseillais, pourrait aussi faire l’affaire.

Horaire et lieu du match

PSG vs Marseille

11e journée de Ligue 1

Dimanche 15 octobre, à 21h au Parc des Princes

Les équipes probables :

PSG : Donnarumma - Mukiele, Marquinhos, Danilo Pereira - Bernat, Hakimi, Vitinha, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.

Marseille : P. Lopez – Mbemba, Bailly, Balerdi, - Clauss, Veretout, Rongier, Tavares ; Guendouzi, Harit – Alexis Sanchez.

Les déclarations d’avant-match

Christophe Galtier (entraineur du PSG) : « J'ai des joueurs qui depuis le match de Ligue des champions se sont plongés très rapidement dans la préparation du match contre l'OM, qui est un putain de haut sommet ! (Il élève la voix) C'est le match que tout le monde attend dans le Championnat de France. Quand je n'étais pas l'entraîneur du PSG, je me disais "il me tarde de voir ce match-là, comme il me tarde de voir le match face à Lyon. Quand on a préparé Lyon, vous ne m'avez pas posé de questions sur la préparation du match. Quand on arrive sur Marseille, vous ne me parlez pas du Classique, vous vous rendez compte. Bien sûr ce n'est pas vous qui donnez le timing mais tout ça sort quand il y a des matchs hyper important et que l'on pourrait nous (il désigne l'ensemble des personnes présentes dans la salle) recentrer le débat sur le football. C'est tout de même un sommet du championnat, on est invaincu dans toutes les compétitions, Marseille fait un bon début de championnat et vient de faire une grande performance en champions league en ayant gagné ces deux derniers matchs. On pourrait recentrer le débat sur le jeu, le style, ce qu'il se passe chez nous en ce moment, on est moins pétillant ».

Igor Tudor (entraineur de l’OM) : « Bien sûr qu’il faut rester fidèle à ses idées. Pour deux raisons. D’abord j’y crois, et ensuite, cela nous a apporté des résultats. Il me semble impossible de changer. Ce qui compte c’est d'améliorer ton style. Être plus compact au pressing, comment être bien agressif, avoir des joueurs en plus sur les phases défensives, mais aussi être en supériorité numérique dans la surface adverse. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Je sais que ce n’est pas facile d'évoluer ainsi. On accepte ce risque, en essayant de le minimiser en évitant le un contre un avec les flèches adverses, via l’apport des pistons, ou des milieux. Et il y a forcément quelque chose à gagner de l’autre côté du terrain.”

Les 5 stats à connaitre :

● Paris et Marseille s’affrontent en étant tous 2 dans le Top 3 du classement pour la 3e fois consécutive (Paris 1er et Marseille 3e à la J11 et Paris 1er Marseille 2e à la J32 la saison passée), autant que lors des 13 précédents matches de Ligue 1 entre les 2 équipes.

● Paris n’a perdu qu’un seul de ses 25 derniers matches contre Marseille toutes compétitions confondues (20 victoires, 4 nuls), en septembre 2020 en Ligue 1 (0-1).

● Paris a remporté 9 de ses 11 réceptions de Marseille en Ligue 1 depuis le début de l’ère QSI en 2011/12 (1 nul, 1 défaite), soit son adversaire favori au Parc des Princes en compagnie de Montpellier et Lyon.

● Paris est invaincu lors de ses 19 derniers matches de Ligue 1 (14 victoires, 5 nuls), sa plus longue série d’invincibilité dans l’élite depuis mai 2018-janvier 2019 (21).

● Battu par Ajaccio lors de la dernière journée, Marseille a subi sa 1re défaite de la saison en L1, mais n’a plus enchaîné 2 revers de suite dans l’élite depuis septembre-octobre 2021 (2). L’OM affiche toutefois 23 points après 10 matches, le 3e meilleur début de saison de son histoire après 1998/99 (24 – 2e au final) et 2014/15 (25 – 4e au final).

Sur quelle chaine TV voir le match ?

La rencontre entre le PSG et l’OM sera diffusée sur Prime Vidéo, ce dimanche à partir de 20h45.

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, sur la plateforme du groupe américain.