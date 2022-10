PSG : "Un putain de sommet... et vous ne m'en parlez pas", le coup de gueule de Christophe Galtier avant l'OM

A deux jours de la rencontre face à Marseille, l'entraîneur parisien a passé un message fort, en particulier contre les médias.





Cela fait désormais quatre mois que vous êtes à la tête du PSG, et jamais dans l'histoire du club un entraîneur n'a été confronté à autant d'événements, du penaltygate au char à voile en passant par les velléités de départ de Kylian Mbappé, les propos de Julien Fournier à votre égard ou encore les révélations de Mediapart cette semaine. Comment faîtes-vous pour ne pas exploser en plein vol ?

Il faut avoir de la maîtrise, de l'expérience et un certain âge pour gérer au mieux tout cela. Ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous ne parlez jamais de football, vous me posez beaucoup de questions sur le football. Je m'aperçois que match après match, conférence après conférence on doit parler 1 minute 30 de football, on est que sur l'extra-sportif. Et quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous écrivez le contraire. Ça veut dire que quand je vous dis qu' un tel va bien ou qu'ils s'entendent bien dans le vestiaire, qu'ils sont sérieux, professionnels ou solidaires, ça intéresse personne, on écrit autre chose. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs.

Mbappé a-t-il verbalisé auprès de vous ces envies de départ ?

Il y a eu une rumeur qui est sortie l'après-midi d'un match. Kylian a une réponse, la plus belle des réponses. Dans un match qui n'était pas d'un très haut niveau certes, je crois qu'il a été élu homme du match, il a été performant, généreux pour l'équipe et très solidaire. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce qu'on parle de performance ? Vous avez le droit ! Mais à certain moment quand vous me posez des questions, j'ai plein de défauts mais je suis très honnête, je ne vous mens pas. Quand je vous dis c'est que c'est vrai. Et quand je vous dis les choses, il n'y a rien écrit dans la presse. On part sur autre chose, on va même à l'opposé. Est-ce que j'ai parlé avec lui concernant la rumeur ? Non ! J'ai vu Kylian très investi dans la préparation dans le match face à Benfica, dans la récupération et la préparation en vue du match du face à l'Olympique de Marseille. Point à la ligne. Je le répète encore, je suis très heureux d'être l'entraîneur de ces joueurs-là, de cette équipe-là mais quand même : écrivez-le et parlons football.







Au lendemain du match face à Benfica, Mediapart a révélé qu'une campagne de dénigrement ciblée sur les réseaux sociaux aurait été organisée par le club. Parmi les personnes visées : Kylian Mbappé. L'avez-vous senti perturbé par ces révélations ? Est-il possible de le voir ne pas démarrer contre Marseille ?







Au lendemain du match, tout le monde s'est entraîné, tout le monde était en récupération. Si vous attendez de moi que je commente ce dossier-là, je ne commenterai rien. J'ai des joueurs qui depuis le match de Ligue des champions se sont plongés très rapidement dans la préparation du match contre l'OM, qui est un putain de haut sommet ! (Il élève la voix) C'est le match que tout le monde attend dans le Championnat de France. Quand je n'étais pas l'entraîneur du PSG, je me disais "il me tarde de voir ce match-là, comme il me tarde de voir le match face à Lyon. Quand on a préparé Lyon, vous ne m'avez pas posé de questions sur la préparation du match. Quand on arrive sur Marseille, vous ne me parlez pas du Clasico, vous vous rendez compte. Bien sûr ce n'est pas vous qui donnez le timing mais tout ça sort quand il y a des matchs hyper important et que l'on pourrait nous (il désigne l'ensemble des personnes présentes dans la salle) recentrer le débat sur le football. C'est tout de même un sommet du championnat, on est invaincu dans toutes les compétitions, Marseille fait un bon début de championnat et vient de faire une grande performance en champions league en ayant gagné ces deux derniers matchs. On pourrait recentrer le débat sur le jeu, le style, ce qu'il se passe chez nous en ce moment, on est moins pétillant. Le sentiment que j'ai, c'est que tout ce que je peux dire, on ne me croit pas. Tout ce que je peux dire , c'est que cela se passe bien dans mon vestiaire, on ne se fait pas tous les jours des bisous comme dans tous les vestiaires. Mais croyez moi ça se passe beaucoup, beaucoup mieux qu'ailleurs et surtout mieux que ce que vous pouvez dire ou imaginer.







Et concernant Kylian Mbappé ?

Très bien. Kylian va très bien







Etes-vous en mesure de pouvoir compter sur Lionel Messi ?

Leo s'est entraîné ce matin, normalement avec le groupe. Il a fait la totalité de la séance après on va attendre de voir comment il réagit à la séance. Et demain matin, on va attendre de voir comment il à la séance de demain. Mais à l'instant où je vous parle : oui (sous-entendu, oui je peux compter sur Messi).







Comment abordez-vous ce Classique en tant que Marseillais ?

Je suis l’entraîneur du PSG, j’en suis fier, heureux, et évidemment que je suis très heureux de préparer ce match. C’est le match que beaucoup attendent, on est focus sur ce qu’on doit faire, ce qu’on doit mettre. Ce sont toujours des matchs à part. On doit mettre du rythme, de la qualité, et faire plaisir à nos supporters. Ils sont derrière l’équipe. On va faire en sorte de leur rendre cela, de rendre un match agréable. Je suis très focus sur le PSG, l’équipe, le jeu, qui va pouvoir jouer. Est-ce qu’on va changer d’organisation ? Il y a beaucoup de réflexions.

Comment gérez-vous cette pression quotidienne en tant qu’entraîneur du PSG ?

C’est quand même très particulier, il se passe quelque chose tous les jours. Quand je vais sortir, préparer les détails, ce soir à la maison, il y aura encore quelque chose. Ce n’est pas une pression pour moi d’entraîner le PSG. C’est agaçant et désagréable de ne pas parler football et de mon métier. Ma passion c’est le football, de préparer les matchs, je n’ai pas de pression. Je vois surtout ce que ça peut engendre sur mes joueurs, l’environnement l’équipe.

Comment expliquez-vous la méforme de votre équipe ? Sur quels ressorts s'appuyer pour rebondir ?

Il y a eu la coupure internationale, les joueurs ont joué, le calendrier a été très chargé, nous avons joué 4 matchs sur les 10 derniers jours. On a travaillé, mais nous avons des absents, on joue sans Nuno Mendes, Leo (Messi), sans Kimpembe et quand ces joueurs sont absents, ça peut être une des raisons de la méforme. Ce qui fait que les joueurs qui rentrent ont moins de rythme, un manque de connexion entre les uns et les autres. Il y aura l’absence de Sergio aussi contre Marseille dimanche. Est-ce qu’on doit passer sur une défense à quatre, est-ce qu’on doit modifier ce qui se passe plus haut, ou au milieu ? On est dans cette réflexion et on regardera ce qui pourrait être le mieux et par rapport au style de jeu de l’OM.