PSG-OL (0-1) - Garcia répond à Tuchel sur le niveau « très bas » du match

En conférence de presse, Rudi Garcia, le coach de l'OL a tenu à répondre à Thomas Tuchel sur le niveau supposé faible du match.

Battu par l'Olympique LMyonnais 1-0, Thomas Tuchel a déclaré en conférence de presse qu'il avait vu « un match d'un niveau très bas. »

Interrogé à ce sujet, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, n'était pas du même avis : « Si effectivement, quand Paris ne peut pas développer d'action, ne tire pas beaucoup au but ou cadre peu, ce n'est pas un bon match, alors ce n'était pas un bon match. Ça veut dire surtout qu'on a bien défendu, on a annihilé leurs forces et on a suffisamment bien joué offensivement pour marquer au moins une fois.

Mais si j'ai des choses à regretter, c'est ça : on a été capable de tenir le ballon chez eux, en s'exposant même à des contres en seconde période, mais je pense qu'on aurait dû faire beaucoup mieux dans l'avant-dernière et la dernière passe, être plus précis, plus juste. On aurait pu gagner plus largement. »

Rudi Garcia est également revenu sur l'expulsion de Thiago Mendes, auteur d'un vilain tacle sur Neymar (et qui a été évacué sur une civière) mais estime que l'arbitre a oublié un penalty en faveur de : « Si la sanction peut sembler logique contre Thiago Mendes, le penalty sur Memphis a été complètement oublié. A ce moment-là, ça aurait fait 2-0 et la victoire aurait été encore plus belle pour nous. Mais on est très satisfait d'avoir gagné ici, contre non seulement la meilleure équipe française mais aussi l'une des meilleures équipes européennes. »