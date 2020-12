PSG-Lyon (0-1) : "C'est ma faute", assume Thomas Tuchel

L'entraîneur du PSG regrette de ne pas avoir senti l'usure mentale de ses joueurs avant le match perdu contre Lyon (0-1) ce dimanche.

Le PSG a vécu une soirée cauchemardesque ce dimanche au Parc des Princes. Battus par Lyon (0-1), les Parisiens ont non seulement cédé la première place de la , mais ils ont aussi perdu Neymar et Abdou Diallo sur blessure.

Comment expliquez-vous la contre-performance de votre équipe ?

Thomas Tuchel : C'est très simple, on n'était pas prêts pour ce match. J'ai vu une équipe très fatiguée mentalement, on n'a jamais trouvé notre rythme. On n'a pas joué avec suffisamment de confiance. On n'a pas été suffisamment concentrés et disciplinés. C'est un grand pas en arrière après le dernier match. Je suis surpris, j'attendais un match d'un niveau plus élevé. J'ai vu un match d'un niveau très bas. Pas que nous, le match en général.

Pourquoi cette usure mentale ?

C'est ma faute, je n'ai pas senti la fatigue et c'est pour ça que je suis surpris. Si j'avais eu ce sentiment hier, j'aurais fait des changements pour débuter avec une autre mentalité.

Êtes-vous inquiet ?

Ce qui m'inquiète ce sont nos performances en . C'est ça qui m'inquiète. Si on fait de bonnes performances et qu'on perd, ce n'est pas un problème. C'est dur, mais je l'accepte. Là, ce n'était pas le cas. Ce qui m'inquiète c'est quand on n'est pas assez sérieux. C'est ma responsabilité et c'est comme ça.

Y'a-t-il eu une décompression après la qualification en ? Payez-vous l'enchaînement des matches ?

Peut-être. Mais sur les derniers matches, les clés étaient l'effort, la discipline, la manière de défendre, les récupérations très hautes. Il y a beaucoup de raisons d'être fatigué, il peut y avoir des moments où on est moins bien, mais je ne veux pas trouver d'excuses pour expliquer cette contre-performance de notre part. C'est logique qu'on ait perdu ce match et c'est dur de l'accepter pour moi. Maintenant, on ne va pas arrêter de se battre et pousser parce qu'on doit s'améliorer.

Quelles sont les nouvelles des blessés Abdou Diallo et Neymar ?

Pas de nouvelles. Abdou c'est musculaire. Je ne sais pas pourquoi parce qu'il n'a pas joué contre Basaksehir. Pour Ney, je n'ai pas de nouvelles non plus pour l'instant. Il est avec les kinés, on verra les examens demain.

Vous êtes inquiet le concernant ?

Oui bien sûr, mais par expérience je prefère rester prudent.

Pourquoi Kylian Mbappé n'a-t-il pas démarré ce match ?

C'était la recommandation médicale. Il ne pouvait pas jouer plus de 25 minutes. On l'a fait jouer 30 minutes, c'est déjà trop. Il était dans une zone rouge et risquait une blessure.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.