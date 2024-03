PSG - OGC Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les quarts de finale de la Coupe de France s’achèvent ce mercredi avec l’opposition entre le PSG et Nice.

Leader incontestable de la Ligue 1 avec une avance de dix points sur son premier poursuivant et qualifié pour les quarts de la Ligue des Champions, le PSG va essayer ce mercredi de préserver son rêve de triplé en atteignant également le dernier carré de la Coupe de France. Pour cela, les Franciliens doivent se défaire de Nice à domicile. Une mission à leur portée, mais gare au piège des Aiglons.

Le PSG a un compte à régler avec Nice

Nice est la seule équipe à être venue l’emporter au Parc des Princes cette saison. Rien que pour cela, les Parisiens doivent s’en méfier. Néanmoins, il convient aussi de souligner que le Gym qui a triomphé dans la capitale en début de saison n’a rien à voir avec celui qui se produit actuellement. La bande à Fariolli est clairement rentrée dans leur rang.

Pour autant, sur un match, elle peut réussir à embêter le PSG. Luis Enrique le sait très bien et c’est pourquoi il a parlé d’une « finale » avant la lettre avant la conférence de presse. L’entraineur espagnol veut un maximum de mobilisation de la part de ses troupes.

Getty Images

Mbappé de retour dans le onze ?

La question qui peut se poser avant cette empoignade c’est est-ce qu’il prévoit de remettre Kylian Mbappé dans le onze ou pas ? La logique voudrait que oui. Lors des précédentes rencontres de championnat, il a pris le soin de préserver sa star. Mais ce mercredi, l’enjeu est trop important pour se passer de son meilleur élément.

Le PSG va donc aborder cette partie avec appétit. L’équipe de la capitale reste la plus titrée dans cette compétition, mais cela fait deux ans qu’elle n’a plus remportée l’épreuve. Et avant de penser retrouver Rennes en demi-finale, il faut donc prendre le meilleur sur Nice. Evidemment, les Azuréens ne l’entendent pas de cette oreille. Et ils feront tout pour déjouer les pronostics.

Horaire et lieu du match

Mercredi 13 mars, à 21h10

Quart de finale de Coupe de France

Stade Parc des Princes, Paris

PSG – OGC Nice

Les compos probables du PSG - OGC Nice

PSG : Donnarumma – Hakimi, Lucas Beraldo, Hernandez, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembele, Mbappé, Barcola.

Nice : Bulka – Rosario, Todibo, Dante – Lotomba, Boudaoui, Thuram, Bard – Laborde, Moffi, Boga.

Sur quelle chaine suivre le match PSG - OGC Nice

La rencontre entre le PSG et l’OGC Nice sera diffusée ce mercredi à partir de 21h10 par BeIn Sports 1 et France 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme BeIn Connect ou grâce à l’app MyCanal.