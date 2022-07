PSG - Nuno Mendes : "Je n'ai que 20 ans, je dois continuer à apprendre"

Le jeune latéral portugais entend poursuivre sa progression cette saison sous les couleurs du PSG.

Après avoir vu le PSG lever son option d'achat, Nuno Mendes va rester dans le club de la capitale la saison prochaine. Avec l'objectif de continuer à progresser et d'apprendre.

"Peu de joueurs peuvent dire qu'ils ont un statut de titulaire au PSG"

A la veille du deuxième match amical des Rouge et Bleu au Japon ce samedi, le Portugais s'est confié sur ses objectifs auprès de RMC Sport. Et notamment la concurrence à gauche avec Juan Bernat.

"Je pense qu’il y a peu de joueurs qui peuvent dire qu’ils ont un statut de titulaire indiscutable au PSG. Car c’est une équipe pleine de qualités, ceux qui jouent dès le départ comme ceux qui rentrent", a-t-il assuré.

L'article continue ci-dessous

"Il y a beaucoup de qualités et moi je fais mon travail. Juan est un grand joueur. On fait tous notre travail et c’est à l’entraîneur de choisir qui joue. Si ce n’est pas un, c’est l’autre qui peut jouer et on doit être préparé pour rentrer."

"L'objectif est de continuer d'évoluer"

Révélé très jeune au SportingCP, Mendes veut continuer de développer son grand potentiel avec Paris.

"L’objectif est de continuer d’évoluer. Je suis jeune, je n’ai que 20 ans. Je dois continuer d’apprendre, il y a beaucoup de joueurs d’expérience ici qui peuvent m’aider tous les jours et moi j’aime apprendre."

D'autant qu'il retrouve un système de jeu qu'il connaît bien avec la volonté de Christophe Galtier d'évoluer avec une défense à trois : "J’ai déjà joué un an avec cette tactique au Sporting. J’étais très habitué et, quand je suis venu ici, on a changé de système.

"Maintenant, on va rejouer avec trois défenseurs mais on n’est pas encore vraiment habitué. Comme on a pu le voir dans le match (face à Kawazaki), on n’est pas encore bien situé dans ce système mais on a le temps pour travailler.

"Moi ça m’aide beaucoup dans le match, je suis un joueur offensif et je pense que ça va être une belle saison et qu’on va encore progresser."