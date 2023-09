Dans sa propre équipe, l’attaquant nigérian, Terem Moffi, se fait des ennemis pour sa célébration du vendredi contre le PSG après son doublé.

En ouverture à la cinquième journée de Ligue 1, l’OGC Nice était en déplacement au Parc des Princes, vendredi, pour affronter le Paris Saint-Germain. A l’issue de ce match, ce sont les Aiglons qui ont pris le dessus avec une victoire à l’arrachée 2-3.

Nice poursuit son invincibilité

Invincible depuis le début de la saison, l’OGC Nice a poursuivi la bataille, vendredi, en écartant le Paris Saint-Germain pour se mettre un peu plus en confiance en ce début de saison en championnat de France. C’est le cinquième match sans défaite pour les hommes de Francesco Farioli en Ligue 1 cette saison.

Contraints au partage des points respectivement par le LOSC (1-1), Lorient (1-1) et l’Olympique Lyonnais (0-0) lors des trois premières journées, les Aiglons ont réussi à s’offrir une première victoire avant la trêve internationale. L’OGC Nice s’est en effet débarrassé de Strasbourg en s’imposant 2-0 lors de la quatrième journée. Revenu et face au PSG pour l’ouverture de la cinquième journée du championnat de France, Nice s’impose 2-3 et monte provisoirement à la deuxième place avec 9 points à une unité de l’AS Monaco, qui sera en déplacement à Lorient, dimanche.

Terem Moffi critiqué par ses propres coéquipiers

Vendredi soir, Terem Moffi a été l’homme fort des Aiglons dans la victoire (2-3) contre le Paris Saint-Germain. L’avant-centre nigérian s’est offert un doublé et a délivré une passe décisive pour Gaëtan Laborde. Sur son deuxième but inscrit (68e), le Super Eagle enlève son maillot et exibe son corps. Une célébration qui n’a pas non seulement fait plaisir à Kylian Mbappé, mais aussi aux coéquipiers de Moffi.

Interrogé après la rencontre, Dante a félicité son coéquipier Terem Moffi pour son doublé sans manquer de déplorer la célébration de l’ancien du FC Lorient, le tout avec le sourire. "Terem ? Il prend la profondeur, il joue avec l’équipe, il nous fait du bien. Seul "point négatif", entre guillemets, c’est quand il a fêté le deuxième but. A cause de son carton jaune ? Oui, déjà le carton. C’est quelqu’un de très humble, il a beaucoup d’humilité. Il faut rester les pieds sur terre", a déclaré le capitaine des Aiglons.

"C’est important ce qu’on dégage avec nos comportements. On face on joue contre l’un des meilleurs joueurs du monde. Ce sont des choses qu’on doit peut-être corriger dans le futur. Par exemple, s’il prend un troisième carton jaune bientôt et qu’il loupe un match… ça ne nous conviendrait pas", a ajouté Dante, toujours tout sourire.

Nice, avec sa victoire au Parc des Princes, met le Paris Saint-Germain en doute avant la réception du Borussia Dortmund, mardi prochain à 21h.