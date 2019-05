PSG - Neymar serait remonté contre Kimpembe, Areola et Draxler

La star du PSG serait agacée par l’attitude de certains de ses partenaires. En première ligne, Kimpembe, Areola et Draxler. Explications.

Au sortir d'une défaite au goût amer face au en finale de la , le 27 avril dernier, peu de joueurs du avaient eu la force de s'exprimer face aux médias, alors que la saison du club de la capitale venait de tourner au fiasco, sur la pelouse du Stade de qui l'avait de nombreuses fois sacré ces dernières saisons. Parmi eux, Neymar, lui, n'avait pas manqué l'occasion d'extérioriser son énervement.

"Les jeunes (du PSG), ils sont un peu perdus, ils n'écoutent pas. Les anciens donnent des conseils mais ils répondent ; le coach donne ses consignes mais ils répondent [...] Nous, on a de l'expérience et ils doivent le respecter..." , avait ainsi lâché le Brésilien, remonté. Des accusations non nominatives, qui témoignaient de conflits internes dans le vestiaire du Champion de France. Loin d'être une surprise, au vue du peu de cohésion collective affiché par les joueurs.

L'article continue ci-dessous

Ce mardi soir, le quotidien Le Parisien s'est chargé de mettre en lumière ces fameuses tensions, sous entendues par l'ancien joueur du , arrivé en France durant l'été 2016 contre la somme de 220 millions d'euros. Selon le média francilien, il visait notamment les Français Presnel Kimpembe et Alphonse Areola, deux Champions du Monde, dont l'attitude lui déplaît. Plus précisément, Neymar aurait fait référence à deux scènes, pour le moins significatives.

Presnel Kimpembe et Alphonse Areola notamment pointés du doigt

La première se serait déroulée à la mi-temps de la rencontre perdue sur la pelouse du FC (2-3). Un match que Neymar n'avait pas joué, mais qui avait été marqué par une scène assez inhabituelle dans le vestiaire du PSG, alors que la mi-temps venait d'être sifflée et que le score était de 2-1 pour les Canaris. Dans l’intimité du vestiaire, Thomas Tuchel avait haussé le ton et usé de mots très durs envers ses joueurs. Des mots considérés comme injurieux par le capitaine d’un soir en la personne Presnel Kimpembe, formé au club, qui avait demandé à ses partenaires "de ne pas écouter ce qu’a dit le coach" et de "tout donner lors de la seconde période" .





​

La seconde, quant à elle, se serait déroulée pendant la finale de la Coupe de France perdue face au Stade Rennais (2-2, 5-6 t.a.b). Ce soir là, le Brésilien avait constaté non sans un certain agacement que les jeunes français du PSG n'écoutaient pas le discours de leur entraîneur, préférant mâcher leurs confiseries et se concerter entre eux. "Les jeunes (du PSG), ils sont un peu perdus, ils n'écoutent pas", avait alors pesté Neymar, en zone mixte.

Enfin, Le Parisien croit savoir qu'une altercation avec Julian Draxler est aussi à noter. En marge de la rencontre face à Montpellier (3-2), cette fois, après laquelle Neymar avait été critiqué par son partenaire allemand. Très peu pour lui, qui avait alors répliqué en déclarant des mots forts. "Qui es-tu pour me parler ? Tu ne fais que des passes en arrière" , aurait ainsi rétorqué Neymar, avant d'être séparé par Thomas Tuchel et Antero Henrique, le directeur sportif. Plus que jamais, l'heure semble au grand ménage estival pour les pensionnaires du Parc des Princes, dont les guerres internes n'aident pas pour performer...