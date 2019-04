Ben Arfa, Thiago Silva, Grenier... : les réactions après Rennes - PSG

Les réactions des acteurs après la finale de la Coupe de France remportée par Rennes face au PSG durant la séance des tirs au but.

Clément Grenier (milieu de Rennes sur 2) : "C'était dur dans tous les sens du terme. On a très mal démarré, on a pourtant regardé les vidéos et vu leurs combinaisons sur les coups de pied arrêtés. On ne sait que face à Paris c'est jamais évident. Mais malgré tout, on est revenus. On est allés la chercher et on a donné le maximum. On voulait faire un grand match dans l'intensité, sans avoir de regrets. La loterie nous a souri. On peut être fiers de notre saison, c'est aussi une récompense. Il nous fallait cette victoire pour tous les Rennais, et aussi pour revivre les soirées européennes".

Thomas Koubek (gardien de Rennes sur France 2) : "A la 20e minute, il y avait 0-2. Mais ça a tourné en notre faveur. On a tout fait pour revenir. Après on a bien défendu. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Les pénos, c'était assez dur. Tout le monde marquait presque. Heureusement qu'on a gagné. On était prêts pour cette finale. On a réussi l'exploit. En plus, on gagne face à cette belle équipe. On est fiers".

Julien Stéphan (entraineur de Rennes sur France 2) : "C'est exceptionnel, c'est le paradoxe de Rennes, on gagne lorsqu'on nous attend pas. On était outsiders, mais les joueurs ont fait un match exceptionnel, de courage et d'abnégation. On vit de grands moments et ça vient récompenser une saison remarquable en émotions. On va la ramener en Bretage, et ça nous fera une grande fête. Et ca permet au club de grandir. On n'est plus des loosers, mais un club qui a envie de gagner. A la mi-temps, je leur ai dit que les choses étaient en train de tourner, qu'il fallait qu'on appuie, qu'on croit en nous et qu'on reste cohérents sur notre plan de jeu. Ce match va entrer dans l'histoire. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de courage et de lucidité aux tirs au but. Le pénalty qui s'envole de Nkunku nous libère complètement".

Thiago Silva (défenseur du PSG sur Eurosport 2) : "C'est la vie. De l'autre coté, il y avait aussi une bonne équipe. Ils méritaient d'être là. On a perdu malheureusement, mais on doit relever la tête et aller vers l'avant. On a pourtant bien débuté. On avait deux buts d'écart. Rennes n'a pas trop joué en première. Mais le foot, c'est comme ça. Parfois, t'es le meilleur, et tu gagnes pas. Et parfois, tu ne joues pas bien et tu gagnes. Même si ce n'était pas le cas aujourd'hui. Il faut relever la tête, même si on est déjà champions. Et après se reposer".

Hatem Ben Arfa (milieu de Rennes sur France 2) : "Ca m'a procuré une émotion exceptionnelle. Ca a été une année difficile, et on a beaucoup travaillé pour en arriver là. On est contents, pour Rennes, la famille Pinault et tout le club. C'est une fierté immense. C'est particulier. Surtout par rapport au président Nasser. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire dans la vie. Un jour ou l'autre, il peut revient plus fort".

L'article continue ci-dessous

Olivier Letang (président de Rennes sur Eurosport 2) : "Forcément heureux. Ce sont des grands moments. Voir plus de 30 000 rennais célébrer ça. Ca faisait 48 ans qu'il n'y a pas eu un trophée à Rennes. Quand je suis arrivé il y a 17 mois, on parlait de rélégation. Là, on a retrouvé l'Europe et on va chercher une Coupe, qui est pour moi la plus belle. Ce n'est pas une Coupe au rabais. Car c'était face au PSG et toutes ses stars".

Benjamin André (milieu de terrain Rennes sur Eurosport 2 ) : "C'est incroyable , oui. Ca fait tellement de temps qu'on l'attendait. C'est de la folie. Personne ne nous attendait. Battre Paris, au Stade de France, en étant menés 0-2 c'est incroyable. Incroyable, mais ça nous va bien. Car on est capables de tout. On a très bien défendu. On savait que ça allait être dur. Et on a eu la réussite qu'il fallait. C'est super pour tout le monde. La ville, les supporters et aussi les propriétaires".