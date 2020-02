PSG, Neymar pourrait revenir contre Amiens

Thomas Tuchel, le coach du PSG, décidera dans les prochaines heures s’il va aligner ou pas Neymar lors de la rencontre de samedi contre Amiens.

Indisponible depuis le 1er février dernier et le match contre , Neymar pourrait effectuer son retour à la compétition ce samedi lors du déplacement à Amiens en championnat (25e journée). C’est ce qu’a fait savoir son coach Thomas Tuchel, ce vendredi lors de la conférence de presse d’avant-match.

Alors qu’il avait confié après la rencontre contre Dijon ne pas être sûr si le Brésilien sera d’attaque pour Dortmund, l’Allemand s’est montré plus optimiste cette fois-ci. « Pour Ney, on verra avec le médecin et on décidera ce soir s’il joue demain », a-t-il confié.

Le doute reste de mise pour l’ancien Barcelonais, alors qu’à l’entrainement il semble se comporter normalement. Un paradoxe que Tuchel a tenu à expliquer : « Il s’entraine avec nous, et vous avez vu qu’il est toujours sur le terrain avec ses coéquipiers. Pourquoi il ne joue pas ? Parce qu’il est plus protégé. Il ne faut pas prendre de risques. Et le risque diminue progressivement. »

Marquinhos a de bonnes chances de jouer samedi

Outre Neymar, Paris pourrait également enregistrer le retour de Marquinhos, qui n’a plus joué depuis la rencontre contre Reims en . « On va s’entrainer aujourd’hui et si toutes les choses se déroulent bien alors il sera disponible. Marco Verratti et Idrissa Gueye sera également disponible », a confié l’entraineur.

Concernant les joueurs indisponibles (certains) pour ce déplacement en Picardie, ils sont au nombre de trois : Collin Dagba, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe.