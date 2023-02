PSG : Neymar, la mauvaise face

Depuis son retour du mondial, les dernières sorties du Brésilien laissent planer un doute sur sa capacité à revenir en forme.

Neymar a le sourire. En ce lundi de veille de huitième de finale de Ligue des champions, la star auriverde se présente face aux journalistes. Casquette blanche vissée sur la tête, de bonne humeur, il se montre même complice avec Christophe Galtier au moment d’arriver sur l’estrade de l’auditorium du Parc des Princes et s’arrête même pour dédicacer le maillot d’un journaliste asiatique.





Dans ses réponses, le Brésilien n’esquive pas, répond avec calme. Sa forme du moment ? « Je me sens très bien, physiquement et mentalement. Certains matchs, les choses ne vont pas très bien. Il y a aussi des matchs où vous voulez tout faire mais vous n'y arrivez pas. »





Son vif échange avec Luis Campos, samedi dernier après la défaite du PSG à Monaco ? « C’était une petite discussion car nous n'étions pas d’accord. Ce n’est pas une discussion en mauvais terme. Il y a du respect mais ça arrive d'avoir des discussions. Je vous garantis que beaucoup d'informations sont fausses, certaines sont vraies ».

Ambiance, recrutement et Mc Do

Habitué à être absent pour cause de blessures au mois de février, Neymar sort de trois prestations loin de ses standards du début de saison. Ces contre-performances trouvent de multiples explications. Si Christophe Galtier et lui-même confirment qu’il est en bonne forme physique, la manière dont il a de protéger sa cheville sur certains contacts interpelle.





Il y a aussi et certainement une fatigue post-mondiale. Pour défendre sa position dans cette mauvaise passe, l’entourage du technicien parisien affirme que la dynamique a été cassée par la Coupe du monde et que les joueurs ne sont pas revenus dans des états de forme à même de relancer immédiatement la machine.





Et puis il y a le reste. L’ambiance générale dans le vestiaire est loin d’être parfaite. En début de saison, la place centrale prise par Kylian Mbappé dans le projet du PSG a crispé une grande partie de ses partenaires présents au club ces dernières années, dont Neymar. L’épisode du penaltygate face à Montpellier en est certainement la plus parfaite illustration. Si les deux hommes se trouvent sur le terrain, ils vivent une relation faîte de haut et de bas. Voire de coexistence pacifique.

Vers un départ cet été ?

Mardi soir après la rencontre de C1, l’international français avait appelé ses partenaires à « bien manger et bien dormir ». A la lecture de son historique en matière de message passé après un match, cette sortie semble loin d’être anodine et le club s’est empressé de préciser qu’il ne s’agissait pas d’une pique.





Dès le lendemain, les amis proches du Ney, qui le suivent partout, publiaient une story de l’ancien Barcelonais au Mc Do avec trois émoticônes hamburger. Une manière de répondre à Kyks ? « Il n’y a pas d’amalgames à faire », affirmait Christophe Galtier en conférence de presse deux jours avant Lille.





L’autre point qui fait tiquer Neymar, c’est le recrutement. Depuis le début de saison, il fait débat entre joueurs comme le révélait L'Équipe dans son édition du jour et comme l’exprimait entre les lignes Kylian Mbappé lors de la conférence de veille de match face à la Juventus (le 5 septembre).





Après s’en être pris verbalement à Vitinha lors de la rencontre face à Monaco, il y a une semaine, le Brésilien l’a fait savoir à Luis Campos. Alors que ce dernier élevait le ton pour pointer l’attitude général des joueurs, le « Ney » lui a clairement reproché la qualité de son recrutement. Des faits que le club de la capitale dément formellement mais que nous maintenons.

Sous contrat jusqu’en 2027, le numéro 10 parisien ne semble plus aussi ferme sur son avenir qu’il l’a été après sa prolongation l’an passé. Même s’il sait que l’équation financière est complexe, il ne ferme plus du tout la porte à un départ cet été. Du côté Doha, aucune décision définitive n’a été prise mais on se montre moins catégorique que par le passé. Pour lui aussi, la tendance sera plus claire après le huitième de finale retour de C1.

Alors que la piste menant à Chelsea a été évoqué cette semaine par Le Parisien, les représentants du joueurs et Todd Boehly étaient mardi à Paris. Faut-il y voir une simple coïncidence ?





* Touché au métatarse en 2018 et 2019, victime de contusion thoracique en 2020 ou de douleurs aux adducteurs en 2021